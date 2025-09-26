본가서 ‘막내’ 키우는 부모님께… 이번 추석엔 개편리한 ‘펫가전’ 어떠냥

반려동물을 돌보는 중장년층이 늘어나면서 50대 이상의 펫소비지수(PCI)도 증가하고 있다.

반려동물을 돌보는 중장년층이 늘어나면서 50대 이상의 펫소비지수(PCI)도 증가하고 있다. 최근 KB국민카드가 반려동물 관련 가맹점 데이터를 분석한 결과에 따르면 지난해 상반기 50대 및 60대의 PCI가 전년 대비 각각 7.9%, 12.7% 상승했다. 자연스럽게 반려동물 관련 가전제품이 부모님을 위한 명절 선물로 뜨고 있다. 본가에서 ‘막내’를 키우는 부모님과 우리 ‘동생’ 모두 만족하는 펫가전을 모아봤다.

◆ 배설물에 냄새도 잡는 청소기… 비쎌 ‘스팟클린 하이드로스팀 프로’

반려가정에 특화된 청소기 비쎌 ‘스팟클린 하이드로스팀 프로’. 비쎌 제공

149년 전통의 미국 청소가전 업체 비쎌의 스팟클린 하이드로 스팀 프로는 95°C 고온 스팀과 1만7000Pa의 흡입력을 갖춘 청소기다. 반려동물의 배설 실수 등 각종 오염은 물론 눈에 보이지 않는 세균과 곰팡이까지 빠르고 효과적으로 제거한다. 세 가지 모드(세척, 스팀, 스팀워시)를 통해 패브릭 가구부터 타일까지 다양한 소재를 청소할 수 있다. 아울러 7cm, 12cm, 다중 표면 브러시로 좁은 틈새부터 넓은 공간까지 꼼꼼하게 관리 가능하다. 또한 자가 세척 기능이 탑재, 청소 후 호스 관리에 대한 부담도 덜 수 있다.

◆실내 공기부터 체중 관리까지… LG ‘퓨리케어 AI 오브제컬렉션 에어로캣타워’

LG ‘퓨리케어 AI 오브제컬렉션 에어로캣타워’를 사용하는 반려가정. LG 제공

LG 퓨리케어 AI 오브제컬렉션 에어로캣타워는 공기청정기에 캣타워를 결합한 제품이다. 반려동물 털, 생활 악취, 미세먼지를 제거하는 동시에 고양이의 휴식공간이 되어주는 것. 특히 반려묘 전용 청정 모드를 작동하면 반려묘가 좌석에 있을 때는 최저 소음으로 조용하게 운전하고, 자리를 비우면 자동풍으로 공기를 빠르게 정화하는 똑똑한 제품이다. 캣타워의 좌석 역할을 하는 부분에는 체중계 기능이 탑재, LG ThinQ 앱을 통해 체중 변화 추이를 확인할 수 있다. 우리 고양이가 뚱냥이가 되지 않도록 미리 관리하자.

◆목욕 후 드라이기 없이 쾌속 건조… 넬로 ‘펫드라이룸’

넬로 ‘펫드라이룸’를 사용하는 반려견. 쿠쿠 제공

밥솥으로 유명한 쿠쿠의 펫브랜드 넬로가 만든 ‘펫드라이룸’이 있다면 더 이상 사람용 드라이기로 힘들게 반려동물의 젖은 털을 말리지 않아도 된다. 펫드라이룸은 건조 기능은 물론 미세먼지와 오염물질을 바람으로 털어내는 에어샤워 기능도 갖췄다. 트윈 팬이 360도 입체 바람을 형성해 건조가 어려운 부위까지 꼼꼼하게 말려준다. 또한 측면 36개 에어홀과 바닥 통풍 구조는 털 속까지 공기를 순환시켜 산책 후 붙은 먼지와 죽은 털까지 효과적으로 제거한다.

◆셀프 미용 쉽고 안전하게… 조아스 ‘펫스팟 부분이발기’

조아스 ‘펫스팟 부분이발기’ 제품 사진. 조아스 제공

반려동물의 얼굴, 발바닥, 항문 주위 털은 쉽게 더러워지고 빠르게 자라 관리가 까다롭다. 미용실 방문이 쉽지 않거나 반려동물이 낯선 환경에 예민하다면, 집에서 사용할 수 있는 조아스 ‘펫스팟 부분이발기’를 추천한다. 반려동물 미용 전문가 및 관련 학과 교수진의 공동 연구로 완성된 제품으로, 굵고 숱이 많은 털도 끊김 없이 정리한다. 눈곱이 자주 끼는 눈 주변, 항문 주위, 발바닥 털을 섬세하게 다듬을 수 있다. 미용 부위를 정확히 확인할 수 있도록 LED 라이트를 탑재했으며, 생활방수 기능으로 물 세척이 가능해 위생적인 관리가 가능하다.

