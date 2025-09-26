KBO, 정규리그 2차 잔여경기 일정 발표… 변수 없다면 10월5일 PS 시작한다

사진=뉴시스

‘가을이 온다!’

한국야구위원회(KBO)는 26일 2025 신한 SOL뱅크 KBO 정규리그 2차 잔여 경기 일정을 확정했다. 편성된 경기는 1차 잔여 경기 일정에서 우천 취소된 후 편성되지 않았던 7경기이며, 10월3일까지 편성됐다.

경기가 우천 등으로 취소될 경우 발표된 일정의 예비일로 우선 편성되며, 다음 날 동일 대진일 경우 더블헤더로 편성된다. 예비일이 없을 경우 추후 편성된다.

경기 개시시간은 평일 오후 6시30분, 토요일 오후 5시, 일요일 오후 2시다. 또한 10월3일 경기는 해당 구단의 전날 경기 후 이동을 고려하여 오후 5시에 편성한다.

사진=KBO 제공

우천 등으로 연기되는 경기가 포스트시즌 참가팀 이외의 팀간 경기이거나 포스트시즌 진출팀이라도 해당 시리즈와 관계없는 대진일 경우에는 정규리그 최종일과 와일드카드 결정전 개막일 사이의 이동일 또는 포스트시즌 기간 중에도 경기를 거행할 수 있다.

와일드카드 결정전 진출 구단의 정규리그 마지막 경기와 와일드카드 결정전 개최일 사이 최소 하루의 이동일을 둘 예정이다. 만일 10월3일 정규리그가 마감된다면 하루 휴식 후 5일 와일드카드 결정전으로 포스트시즌이 시작된다.

또한 정규리그 1, 5위 구단이 두 팀일 경우에는 KBO리그 규정에 의거 와일드카드 결정전 전날 별도의 1위 또는 5위 결정전을 거행한다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

