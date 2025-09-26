고준희, 성수동 100억대 아파트 입주한다…40년만 독립

사진= 유튜브 채널 '고준희 GO' 화면 캡처

배우 고준희가 가족과 함께 지내던 집을 공개하며 독립 소식을 전했다.

22일 공개된 유튜브 채널 고준희 GO 영상에서 그는 일상 모습을 담은 브이로그를 선보였다. 팩을 한 채 카메라 앞에 등장한 고준희는 “우리는 각자 할 일을 하고 밥 먹을 때 만난다”고 말하며 웃음을 자아냈다.

침대에서 이불을 개던 그는 “원래 엄마가 해주는데, 이제는 시집을 가야 하니까”라고 농담을 덧붙이며 솔직한 매력을 뽐냈다.

이어 고준희는 “재작년에 독립하려 했지만 부모님 건강검진 결과가 좋지 않아 함께 지냈다. 이제 건강이 회복돼 11월에 독립할 예정”이라고 밝혔다.

고준희는 거실 창밖을 가리키며 “나 이제 여기로 이사 간다”고 말했고, 카메라에는 맞은편 초고가 아파트가 잡혔다. 해당 아파트는 현재 매매가가 100억 원대에 달하는 것으로 알려져 화제를 모았다.

영상 속 고준희는 부모님과 식사하며 소소한 대화를 나누는 등 화목한 분위기를 보여 눈길을 끌었다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

