‘솔로지옥4’ 국동호, 밀라노 패션위크 참석…글로벌 활동 시동

넷플릭스 오리지널 '솔로지옥' 시즌4 국동호가 밀라노 패션위크 참석을 위해 근황을 전하며 글로벌 활동에 시동을 걸었다.

본업인 회계사로서의 커리어를 이어가며 대중의 꾸준한 관심을 받아온 국동호는 26일 밀라노 패션위크 일정을 소화하기에 앞서 밀라노 거리를 거니는 모습이 포착됐다.

이날 그는 화려하게 꾸미지 않은 내추럴한 스타일링만으로도 멀리서 시선을 사로잡는 훤칠한 비주얼을 자랑했다. 가을 분위기를 물씬 풍기는 브라운 재킷에 데님 팬츠를 매치해 세련되면서도 편안한 '데일리 룩'을 완성했다.

국동호는 이번 밀라노 방문을 통해 ANTEPRIMA와 SUNNEI등의 패션쇼에 참석할 예정임을 알리며 기대를 모았다.

국동호는 '솔로지옥4' 출연 당시 훈훈한 외모와 진중한 성격으로 국내외 시청자들의 마음을 사로잡으며 탄탄한 글로벌 팬덤을 형성했다. 이로 인해 광고계의 꾸준한 러브콜을 받고 있으며 특히 최근에는 경제&라이프스타일 매거진 '에크케'의 MC로 활약하며 공인회계사로서의 전문적인 면모를 동시에 보여주고 있다.

