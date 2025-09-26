하츠투하츠, 오늘 ‘뮤직뱅크’서 신곡 ‘Pretty Please’ 무대 최초 공개

하츠투하츠(Hearts2Hearts, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 오늘(26일) ‘뮤직뱅크’에서 신곡 ‘Pretty Please’(프리티 플리즈) 무대를 최초 공개한다.

하츠투하츠는 오늘 방송되는 KBS2 ‘뮤직뱅크’를 시작으로 27일 MBC ‘쇼! 음악중심’과 28일 SBS ‘인기가요’에 출연, 첫 미니앨범 ‘FOCUS’(포커스)의 수록곡 ‘Pretty Please’ 무대를 선보일 예정이어서 높은 관심이 쏠리고 있다.

지난 24일 공개된 ‘Pretty Please’는 함께 떠나는 여정 속 존재만으로도 서로의 기쁨이 되어주는 순간의 설렘과 소중함을 담은 뉴잭스윙 스타일의 댄스 곡으로, 이번 퍼포먼스는 누구나 쉽게 따라할 수 있는 코러스 파트 안무를 비롯해 러블리하면서도 에너제틱한 ’하투하표 칼각 안무’로 구성된 것은 물론, 감성적인 보컬과 개성 넘치는 랩의 전환이 인상적인 브리지 구간에서는 멤버들의 힙한 매력까지 만날 수 있어 뜨거운 반응이 기대된다.

또한 하츠투하츠는 10월 첫 미니앨범 컴백에 앞서 ‘Pretty Please’ 음악방송 활동을 통해 신비롭고 몽환적인 데뷔곡 ‘The Chase’(더 체이스)와 상큼 발랄한 싱글 ‘STYLE’(스타일)과는 또 다른 새로운 모습을 선사, 글로벌 팬들의 마음을 사로잡고 신보 기대감을 한껏 끌어올릴 전망이다.

한편, 하츠투하츠 첫 미니앨범 ‘FOCUS’는 10월 20일 발매되며, 현재 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약 구매가 가능하다.

