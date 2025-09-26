FNC, 미국·캐나다·호주에서 ‘2025 글로벌 오디션’ 개최

FNC엔터테인먼트가 미국, 캐나다, 호주에서 오디션을 개최해 차세대 글로벌 스타 발굴에 나선다.

‘2025 FNC 글로벌 오디션’은 오는 10월 11일 로스앤젤레스를 시작으로 10월 19일 시드니, 11월 16일 밴쿠버, 11월 29일 토론토에서 개최된다.

지원 대상은 2008년부터 2014년까지의 출생자로 성별과 국적에 제한이 없다. 지원 분야는 보컬, 랩, 댄스, 악기 연주, 연기, 모델, 비주얼로 구분되어 있어, 참가자는 자신의 재능과 매력을 발휘할 수 있는 분야를 자유롭게 선택할 수 있다.

참가 신청은 사전 접수 없이 현장 접수만 가능하며, 세부 진행 방식은 현장 상황에 따라 달라질 수 있어 반드시 사전 확인이 필요하다. 오디션은 지역별 현장에서 1차 심사를 통해 합격자를 선발하며, 합격자에게는 FNC엔터테인먼트 연습생 트레이닝 기회가 주어진다.

FNC엔터테인먼트는 그동안 피원하모니, 앰퍼샌드원 등 다국적 멤버들로 구성된 글로벌 아티스트를 꾸준히 발굴하고 성장시켜 온 다양한 경험이 있다. 이번 오디션 역시 해외에서 잠재력 있는 인재를 찾아낼 중요한 발판이 될 것으로 기대를 모은다.

한편 ‘2025 FNC 글로벌 오디션’에 관한 자세한 내용은 FNC 오디션 공식 홈페이지 및 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.

