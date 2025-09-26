전국 카누 최강자를 가려라! 제106회 전국체육대회서 각축전 시작

사진=대한카누연맹 제공

대한카누연맹이 26일 “전국 카누 최강자를 가리는 제106회 전국체육대회 카누경기가 금일 서낙동강 카누경기장에서 개막했다”고 밝혔다.

제106회 전국체육대회는 오는 10월17일부터 23일까지 진행되지만, 카누는 사전경기 종목에 포함돼 이달 26일부터 28일까지 3일간 서낙동강 카누경기장에서 진행된다.

이번 대회는 26일 오전 9시에 시작된 남자고등부 K-1 1000m 예선 1조 경기를 시작으로 1일 차 39경기, 2일 차 22경기, 3일 차 8경기, 총 69경기가 진행될 예정이다.

박형준 부산광역시장은 “부산에서 25년 만에 전국체전이 열린다. 부산에서 그동안 갈고닦은 기량을 마음껏 발휘하고, 잊지 못할 추억을 담아가길 바란다”라고 응원을 보냈다.

많은 선수들은 전국체육대회를 1년 중 가장 중요한 대회로 여기고 그에 맞춰서 준비한다. 과연 이번 제106회 전국대회에서 가장 높은 곳에 올라설 수 있을지 많은 이들의 관심이 쏠린다.

제106회 전국체육대회는 대한체육회가 주최하고 부산광역시, 부산광역시교육청, 부산광역시체육회가 주관하며 문화체육관광부와 국민체육진흥공단의 후원을 받아 진행된다. 자세한 사항은 대한카누연맹 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

