‘월드클래스’ MF들 맞대결… ‘모드리치’의 밀란 vs ‘더 브라위너’의 나폴리, 29일 격돌

한 세대를 대표하는 미드필더인 루카 모드리치(AC밀란)와 케빈 더 브라위너(나폴리)가 맞대결을 펼친다.

29일(한국 시간) 새벽 3시45분 스타디오 산 시로서 열리는 2025∼2026시즌 세리에A 5라운드에서 두 팀의 대결이 찾아온다. 시즌 초반 상승세를 유지하고 싶은 건 공통분모다. 이뿐만 아니라, 이번 경기에서 가장 관심을 끄는 것은 ‘월드클래스’ 미드필더로 군림한 모드리치와 더 브라위너의 활약이다.

발롱도르 수상자인 모드리치와 프리미어리그를 지배했던 더 브라위너가 이탈리아 무대에서 맞붙는다. 올 여름 밀란과 계약한 모드리치는 1골 1도움을 기록했고, 더 브라위너는 나폴리에서 2골을 터뜨렸다. 두 선수 모두 베테랑 미드필더인 만큼 빠르게 새 소속팀의 중심으로 우뚝 섰다. A매치와 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에 이어 세리에A에서 맞대결을 펼칠 두 선수 중 누가 먼저 웃게 될지 주목된다.

올 시즌 명예 회복을 노리는 홈팀 밀란은 최근 공식전 4연승을 달리고 있다. 지난 시즌 8위에 그치며 UEFA 무대를 밟지 못한 가운데 ‘절치부심’ 모드다. 마시밀리아노 알레그리 감독과 함께 초반 선전 중이다. 리그 개막전 크레모네세를 상대로 패배하며 불안함을 보였지만, 이 경기를 제외한 공식전 5경기에서 모두 승리했다.

특히 인상적인 점은 수비다. 최근 4경기 연속 무실점을 기록 중인 AC밀란은 올 시즌 치른 6경기에서 2골만을 내주고 있다. 공격에서는 크리스티안 풀리식을 앞세워 직전 2경기 모두 3점 차 승리를 거뒀고, 에이스 하파엘 레앙 역시 부상 복귀를 앞둔 상황이다.

‘디펜딩 챔피언’ 나폴리는 리그 4전 전승으로 2년 연속 우승을 향한 상승세를 이어가고 있다. UCL 맨체스터 시티와의 원정경기에서는 수적 열세로 고전하며 승리를 내줬지만, 리그에서는 중요한 순간마다 해결사가 나타나며 기세를 이어가고 있다.

다만, 최근 2경기 연속 2실점을 기록하며 수비에서 아쉬움을 남긴 만큼 수비 안정을 되찾아야 한다. 또한, 로멜루 루카쿠가 부상으로 장기 결장 중인 가운데 최전방 공격수들의 득점력이 더 살아날 필요가 있다. 데뷔전에서 득점을 터뜨렸던 라스무스 호일룬이 2경기 연속 침묵 중이고, 로렌초 루카가 직전 피사전 골맛을 본 가운데 어떤 선수가 선발 라인업에 이름을 올릴지 주목된다.

모드리치와 더 브라위너의 맞대결만큼이나 관심을 모으는 것은 알레그리 감독과 안토니오 콘테 감독의 지략 대결이다. 각각 유벤투스를 이끌기도 했던 둘은 밀란과 나폴리의 감독으로서 맞붙게 됐다. 역대 8번의 맞대결에서 콘테가 5승2무1패로 우위를 점한 가운데 약 12년 만의 맞대결에서 누가 승점 3점을 따낼지 관심이 쏠린다.

한편 두 팀의 대결은 29일 스포츠 OTT(온라인동영상서비스) 스포티비 나우(SPOTV NOW)와 TV 채널 스포티비 프라임2(SPOTV Prime2)에서 독점 생중계된다.

