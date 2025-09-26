'베테랑 배우' 성병숙, 임지은-정수영과 함께 S27M 합류

배우 성병숙, 임지은, 정수영이 S27M 엔터테인먼트의 새 식구가 됐다.

26일 오전 S27M 엔터테인먼트는 "배우 성병숙, 임지은, 정수영과 전속계약을 체결했다. 폭넓은 연기 스펙트럼으로 대중의 사랑을 받아온 이들이 다채로운 매력을 발산할 수 있도록 활동에 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.

성병숙은 성우, 드라마, 영화, 연극 등 다양한 분야에서 활약해온 베테랑 연기자로 '경이로운 소문2: 카운터 펀치', '미생', '별에서 온 그대', 영화 '해운대', 연극 '친정엄마' 등에 출연했다. 최근에는 딸 서송희와 함께 연극 '코리올라누스'에서 관록 넘치는 연기력으로 호평을 받았다.

'당신은 선물', '용왕님 보우하사', '효심이네 각자도생' 등 인기 드라마와 영화 '복수는 나의 것', '화이 : 괴물을 삼킨 아이' 등으로 연기력을 알린 임지은은 예능 '모던 패밀리'를 통해 새로운 매력을 발산하며 대중의 시선을 집중시킨 바 있다.

또한 정수영은 드라마 '삼남매가 용감하게', '나의 해방일지', '엉클', '내조의 여왕', '환상의 커플', '옥씨부인전', 영화 '나의 PS 파트너', '대도시의 사랑법' 등 완성도 높은 작품에 대거 출연, 자신의 존재감을 드러내온 만큼 앞으로의 활약에도 기대가 모인다.

S27M 엔터테인먼트는 배우 성병숙과 임지은, 정수영을 영입하며 보다 탄탄한 배우 라인업을 구축, 폭발적인 잠재력을 지닌 신인 배우들에 이어 믿고 보는 이들의 합류로 종합 엔터사로의 입지를 한층 더 강화했다.

한편 S27M 엔터테인먼트에는 노을, 나윤권, 진민호, 빅스 켄, 펜타곤 진호, 이민정, 그래쓰, 미리 등 가수들과 조수민, 민성, 한서울, 정우석, 신이안 등 신예 배우들이 소속되어 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

