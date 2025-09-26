조혜련, 故 전유성 추모 “천국에서 다시 만나요”[전문]

사진= 조혜련 SNS

코미디언 조혜련이 개그계 대부 故 전유성을 애도했다.

26일 조혜련은 자신의 SNS에 전유성과 함께 찍은 사진을 공개하며 긴 글을 올렸다. 그는 고인의 마지막 순간을 함께한 시간을 회상하며 감사의 마음을 전했다.

조혜련은 “오빠의 손을 잡고 간절히 기도할 수 있어서 감사했다. 기도의 끝에 ‘아멘’이라고 하신 것도 감사했다”며 “내가 드린 가죽 십자가를 꼭 쥔 채 마지막까지 성경을 읽으시고 찬송가를 들으셨다”고 적었다.

이어 “생애 처음이자 마지막으로 스스로 소리 내어 회개의 기도를 하셨다. 평생 하나님의 존재를 부정했지만 마지막 순간 하나님을 믿고 받아들이신 건 기적이었다”고 전했다.

또한 그는 “많은 동료와 후배들이 오빠를 위해 오랫동안 기도해왔다. 결국 그 기도가 이루어졌다”며 “이제 오빠는 천국으로 가셨고 새로운 시작을 하고 계실 거다”라고 덧붙였다.

끝으로 조혜련은 “국민들에게 웃음을 주신 개그를 만들어주셔서 감사하다. 존경하고 사랑한다. 천국에서 다시 만나요”라고 애틋한 마음을 드러냈다.

한편, 전유성은 25일 오후 9시 전북대학교병원에서 별세했다. 향년 76세. 빈소는 서울아산병원에 마련됐으며, 장례는 희극인장으로 엄수된다.

