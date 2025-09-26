박장현, 29일 ‘하염없이’ 발매…어반자카파 권순일 프로듀싱 참여

가수 박장현이 현실적인 이별 발라드로 돌아온다.

박장현은 오는 29일 오후 6시 새 디지털 싱글 ‘하염없이’를 발매한다.

‘하염없이’는 웅장한 악기 사운드와 감성을 자극하는 멜로디, 박장현의 호소력 짙은 보컬이 조화를 이룬 발라드 곡으로, 과거의 연인에게 이기적이었던 지난날을 후회하며 허심탄회하게 털어내는 마음을 담은 곡이다.

특히 ‘널 사랑하지 않아’, ‘그날에 우리’ 등 어반자카파의 대표 명곡을 작사, 작곡한 어반자카파의 리더 권순일이 프로듀싱해 곡의 완성도를 높인다. 박장현은 깊은 울림을 담은 ‘하염없이’에 가장 잘 어울리는 섬세하고 서정적인 보컬로 곡의 애틋함을 극대화한다.

박장현은 2011년 Mnet ‘슈퍼스타3’를 통해 얼굴을 알린 뒤 드라마 OST 참여와 그룹 브로맨스(VROMANCE) 활동, MBC ‘복면가왕’ 등 다양한 음악 예능 무대를 거치며 감성 보컬리스트로 자리매김했다. TV CHOSUN ‘내일은 국민가수’에서는 최종 4위를 기록하며 대중에게 강한 임팩트를 남겼다.

또한 지난 4월 ‘봄의 초대,장’에 이어 6월 ‘66정체성99’까지 단독 콘서트를 연이어 성공적으로 마무리했으며, 지난달 박장현 X 박현규 듀엣 콘서트 ‘이음’을 성황리에 선보이는 등 탄탄한 라이브 실력을 갖춘 아티스트로서의 역량을 입증했다.

박장현은 다양한 음악적 경험을 통해 쌓아온 내공 깊은 보컬과 한층 성숙해진 곡 해석력을 더해 ‘하염없이’로 또 한 번 음악 팬들의 마음을 두드릴 예정이다.

한편, 박장현의 보컬 묘미를 느낄 수 있는 새 디지털 싱글 ‘하염없이’는 오는 29일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

