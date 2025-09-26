트레저, 'NOW FOREVER' 퍼포먼스 최초 공개

트레저가 미니 3집 수록곡 'NOW FOREVER' 댄스 퍼포먼스 비디오를 26일 최초 공개해 글로벌 음악 팬들의 마음을 또 한 번 사로잡았다.

깊은 밤을 떠올리게 하는 블랙 스테이지, 은은한 조명 속 모습을 드러낸 트레저는 트렌디한 비트에 맞춰 차례로 퍼포먼스를 열어젖혔다. 개성 있는 캐주얼 스타일링으로 무장한 이들의 비주얼은 레트로 감성 가득한 신스팝 음악과 어우러져 심박수를 높였다.

디테일이 살아있는 손끝 제스처부터 리듬감 넘치는 그루비한 동작 등의 유려한 춤선으로 시선을 압도한 트레저다. 특히 다인원 특유의 규모감을 활용, 공간을 가득 채우며 파도처럼 부드럽게 연결한 군무가 연신 감탄을 이끌어냈다.

후렴구 속 하늘을 향해 두 팔을 힘차게 뻗었다가 당기는 안무는 '함께하는 지금 이 순간이 영원하기를 바란다'는 노랫말을 직관적으로 펼쳐내 몰입감을 높였다. 이어진 후반부 떼창에서는 변화무쌍한 동선과 에너제틱한 점프로 클라이맥스를 장식, 짜릿한 쾌감을 선사했다.

글로벌 팬들은 '퍼포먼스 장인' 트레저의 진가를 제대로 엿볼 수 있었다는 반응이다. 미니 3집 [LOVE PULSE] 타이틀곡 'PARADISE'부터 수록곡 'EVERYTHING', 그리고 이번 영상까지 고퀄리티 YG 자체 제작 콘텐츠들이 순차 공개되며 다가올 콘서트에 대한 기대감이 고조되고 있다.

한편 트레저는 지난 1일 미니 3집 [LOVE PULSE] 발매 이후 활발한 컴백 활동을 이어오고 있다. 이들은 내달 10일부터 12일까지 사흘간 KSPO DOME에서 개최되는 '2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON]' 서울 공연을 시작으로 일본과 아시아 각국으로 무대를 확장해 글로벌 팬들과 교감할 예정이다.

