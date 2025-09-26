조유진, ‘탁류’ → ‘착한 여자 부세미’로 매력발산

배우 조유진의 이중 매력이 올가을을 꽉 채운다.

26일 오전, 매니지먼트 런은 “소속 배우 조유진이 디즈니+ ‘탁류’와 ENA ‘착한 여자 부세미’에 출연을 확정 짓고 사극과 현대를 오가는 이중 매력을 뽐낼 예정이다. 다양한 작품들을 통해 쌓아온 풍부한 연기력과 끼를 지니고 있는 조유진의 남은 한 해를 기대해도 좋다”고 전했다.

조유진이 출연을 확정 지은 디즈니+의 첫 오리지널 사극 시리즈 ‘탁류’(연출 주창민, 극본 천성일)는 조선의 모든 돈과 물자가 모여드는 경강을 둘러싸고 혼탁한 세상을 뒤집고 사람답게 살기 위해 각기 다른 꿈을 꿨던 이들의 운명 개척 액션 드라마로, 조유진은 극 중 ‘섬섬이’ 역으로 분해 최은(신예은 분)과 호흡을 맞추며 오랜만의 사극 나들이에 나선다.

이어서 오는 29일 첫 방송을 앞두고 있는 ENA ‘착한 여자 부세미’(연출 박유영, 극본 현규리)에서는 ‘별내’ 역으로 열연을 펼친다. 김영란(전여빈 분)의 숨은 조력자이자 핵심 인물로 활약하는 별내의 존재가 극중 가성 그룹에 어떠한 영향을 미칠지 본 방송을 더욱 기대하게 만든다.

이처럼 사극과 현대극을 자유롭게 오가며 이중 매력을 뽐내는 조유진의 모습은 오늘(26일) 공개되는 디즈니+ ‘탁류’와 오는 29일 첫 방송되는 ENA ‘착한 여자 부세미’를 통해 볼 수 있다.

