빠니보틀, 서울에 단독주택 샀다…결혼 질문엔 “아직”

여행 크리에이터 빠니보틀이 서울에서 단독주택을 마련한 사실을 공개했다.

25일 공개된 노홍철 유튜브 채널 노홍철에는 “곽튜브 결혼에 노홍철·빠니보틀이 보인 반응 최초공개”라는 제목의 영상이 게재됐다. 이 영상에서 빠니보틀은 최근 집을 장만한 소식을 전하며 솔직한 속내를 털어놨다.

그는 “자유롭게만 살 줄 알았는데 일에 몰두하다 보니 돈을 벌게 됐다. 결국 집을 샀다”며 “아파트가 아닌 절대 가치가 오를 것 같지 않은 단독주택을 선택했다. 알고 산 거고, 나만의 공간을 재미있게 꾸미고 싶었다”고 밝혔다.

빠니보틀은 인테리어를 위해 여러 업체와 미팅을 진행했지만, 현실적인 한계를 느끼기도 했다고 전했다. 그는 “극장 같은 공간을 만들고 싶었는데 미팅을 하면서 꿈이 점점 작아졌다”며 “결국 내 라이프스타일이 녹아드는 공간으로 꾸미고 싶다”고 말했다.

또한 결혼에 대한 질문에는 “언젠가는 하고 싶지만 당장은 계획이 없다. 지금은 하고 싶은 일이 더 많다”고 답했다. 이어 여자친구와의 관계에 대해서는 “결혼 이야기를 따로 꺼내지 않는다. 여자친구도 ‘연애만 해도 된다’는 생각을 갖고 있다”며 서로의 일과 자유를 존중하는 모습도 드러냈다.

한편 그는 인생에 큰 영향을 준 인물로 노홍철을 꼽았다. 빠니보틀은 “형 만나기 전에는 존경하는 사람이 없었다”며 “지금은 어디서든 ‘존경하는 사람이 누구냐’고 물으면 노홍철이라고 말한다. 다만 형처럼 될 수는 없고 나는 나답게 살고 싶다”고 덧붙였다.

