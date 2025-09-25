‘신지♥’ 문원, 대인기피증 고백…“약 먹고 무대 오른 줄 몰랐다” 눈물

사진= 유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’ 화면 캡처

가수 문원이 그룹 코요태 신지와 결혼 발표 후 불거졌던 각종 논란에 대해 처음으로 솔직한 심경을 털어놨다.

25일 공개된 유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’ 영상에서 문원은 “대인기피증 같은 걸 느끼며 사람을 피하게 됐다. 그 과정에서 신지가 많이 도와주고 토닥여줬다. 본인도 힘들었을 텐데 고맙다”며 고마움을 전했다.

논란의 발단이 된 ‘호칭’ 문제에 대해서도 직접 언급했다. 앞서 코요태 멤버 김종민, 빽가와의 만남을 담은 ‘상견례’ 영상에서 신지를 ‘이 친구’라고 불러 비판을 받았던 것. 문원은 “어려운 자리에 있었던 만큼 더 신중했어야 했는데 미숙했다”며 “그 이후로 많이 배우고 있다”고 말했다.

사진= 유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’ 화면 캡처

또한 문원은 영상을 통해 신지가 논란 이후 심신 안정을 위해 약을 복용하고 무대에 올랐다는 사실을 알게 됐다며 눈물을 보였다. 그는 “나한테 말하지 않고 혼자 감당한 게 너무 미안했다”고 했고, 신지는 “내 마음을 다스리려고 먹은 건데 뭐가 미안하냐”고 위로했다.

문원은 “내 일로 아내와 소속사, 코요태 멤버들에게 피해를 줬다”며 “와이프가 제일 힘들었을 텐데 괜찮다고만 해줘 더 잘해야겠다고 생각한다”고 덧붙였다.

한편, 신지와 문원은 7월 결혼을 발표했다. 이후 문원은 ‘상견례 영상 태도 논란’을 비롯해 학창 시절·군 복무 시절 괴롭힘 의혹, 전 아내와의 혼전 임신 및 양다리 의혹, 부동산 사기 의혹 등에 휘말렸다. 그는 공인중개사 자격증 없이 중개보조원으로 일한 점과 전 아내와의 혼전 임신 사실은 인정했지만 나머지 의혹은 부인했다.

