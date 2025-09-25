‘신지♥’ 문원, 대인기피증 고백…“약 먹고 무대 오른 줄 몰랐다” 눈물

가수 문원이 그룹 코요태 신지와 결혼 발표 후 불거졌던 각종 논란에 대해 처음으로 솔직한 심경을 털어놨다.
25일 공개된 유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’ 영상에서 문원은 “대인기피증 같은 걸 느끼며 사람을 피하게 됐다. 그 과정에서 신지가 많이 도와주고 토닥여줬다. 본인도 힘들었을 텐데 고맙다”며 고마움을 전했다.
논란의 발단이 된 ‘호칭’ 문제에 대해서도 직접 언급했다. 앞서 코요태 멤버 김종민, 빽가와의 만남을 담은 ‘상견례’ 영상에서 신지를 ‘이 친구’라고 불러 비판을 받았던 것. 문원은 “어려운 자리에 있었던 만큼 더 신중했어야 했는데 미숙했다”며 “그 이후로 많이 배우고 있다”고 말했다.
또한 문원은 영상을 통해 신지가 논란 이후 심신 안정을 위해 약을 복용하고 무대에 올랐다는 사실을 알게 됐다며 눈물을 보였다. 그는 “나한테 말하지 않고 혼자 감당한 게 너무 미안했다”고 했고, 신지는 “내 마음을 다스리려고 먹은 건데 뭐가 미안하냐”고 위로했다.
문원은 “내 일로 아내와 소속사, 코요태 멤버들에게 피해를 줬다”며 “와이프가 제일 힘들었을 텐데 괜찮다고만 해줘 더 잘해야겠다고 생각한다”고 덧붙였다.
한편, 신지와 문원은 7월 결혼을 발표했다. 이후 문원은 ‘상견례 영상 태도 논란’을 비롯해 학창 시절·군 복무 시절 괴롭힘 의혹, 전 아내와의 혼전 임신 및 양다리 의혹, 부동산 사기 의혹 등에 휘말렸다. 그는 공인중개사 자격증 없이 중개보조원으로 일한 점과 전 아내와의 혼전 임신 사실은 인정했지만 나머지 의혹은 부인했다.
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]