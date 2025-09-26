디아즈의 날…49홈런에 150타점까지, 새 역사 쓴다

사진=삼성라이온즈 제공

무시무시한 파괴력이다.

내야수 르윈 디아즈(삼성)의 방망이가 뜨겁다. 25일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 키움과의 ‘2025 신한 쏠뱅크 KBO리그’ 홈경기에 4번 및 1루수로 선발 출전했다. 5타수 2안타(1홈런) 4타점 2득점을 홀로 책임졌다. 구자욱(3안타 4타점) 12-3 승리를 이끌며 포효했다.

새 역사를 썼다. 두 개의 안타 모두 큰 의미를 지닌다. 첫 안타는 4-2로 앞선 5회 말 나왔다. 1사 3루서 상대 선발투수 C.C. 메르세데스를 공략, 좌익수 왼쪽으로 흐르는 1타점 2루타를 때려냈다. 3루 주자 구자욱을 홈으로 불러들였다. 전날까지 시즌 146타점을 마크 중이었던 상황. 2015년 박병호(당시 넥센·146타점)를 넘어 리그 한 시즌 최다 타점 신기록을 세웠다.

끝이 아니다. 9-3으로 점수를 벌린 8회 말. 이번에는 2사 1,3루 찬스서 타석에 들어섰다. 불펜 투수 김동규를 상대로 힘차게 스윙했다. 쭉쭉 날아간 타구는 그대로 담장을 넘겼다. 시즌 49호 홈런. 외인 타자 한 시즌 최다 홈런 기록을 갈아치우는 순간이었다. 2015년 야마이코 나바로(삼성)가 작성한 48홈런을 넘어섰다. 동시에 리그 역대 최초로 150타점도 채웠다.

멈추지 않는다. 삼성은 정규리그 기준 아직 4경기를 남겨두고 있다. 50홈런을 바라본다. 지금껏 50홈런은 3명, 그것도 국내 선수들만 밟았다. 이승엽(1999년 54개·2003년 56개), 심정수(2003년 53개), 박병호(2014년 52개·2015년 53개) 등이 주인공이다. 만약 디아즈가 넘는다면, 외인 최초의 발자취를 남기게 되는 셈이다. 몰아치기에 능한 디아즈이기에 기대해 볼만하다.

