‘개그계 대부’ 전유성, 25일 별세…향년 76세

코미디언 전유성이 폐기흉 악화로 별세했다. 향년 76세.

25일 연예계에 따르면, 전유성은 이날 오후 9시5분쯤 치료를 받던 전북 전주 전북대 병원에서 세상을 떠났다.

전유성은 폐기흉으로 치료를 받았다. 6월 기흉 시술을 받았으나, 최근 상태가 악화 돼 다시 입원했다.

위독한 상황에 놓이자 전날 코미디언협회는 회원들에게 문자로 "전유성 선배 건강이 많이 위독한 상황"이라면서 "오랜 시간 동안 후배들을 아끼고 사랑해주며, 한국 코미디계 발전에 헌신해온 전유성 선배님께 감사와 존경의 마음을 전하고자 한다. 바쁜 스케줄과 여러 사정으로 직접 병문안을 가지 못하는 선후배들께선 영상편지를 보내주면 감사하겠다"고 전달한 것으로 알려졌다.

전유성은 1969년 TBC 방송작가로 데뷔했다. 이후 개그맨으로 전향했고, '유머1번지' '쇼 비디오 자키' 등을 통해 스타덤에 올랐다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]