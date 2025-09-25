김종국, 극비 결혼 후 심경 고백…“초대 못받아 섭섭하다고”

사진 = KBS 2TV '옥탑방의 문제아들' 방송 화면 캡처

김종국이 자신의 비공개 결혼식에 얽힌 뒷이야기를 직접 공개했다.

25일 공개된 유튜브 채널 ‘짐종국’에는 넷플릭스 영화 사마귀의 주역 임시완, 박규영, 조우진이 게스트로 출연했다. 이날 김종국은 박민철 변호사와 함께 대화를 나누던 중 결혼식과 관련한 속내를 털어놨다.

김종국은 “결혼식을 소규모로 진행하다 보니, 초대를 받지 못해 아쉬워하는 분들이 있었다”고 밝혔다. 이에 박민철 변호사가 “그럴 수 있다”고 하자, 김종국은 “당사자 사정을 이해해주면 좋을 텐데 그렇지 못한 경우도 있다”며 솔직한 심정을 전했다.

또한 김종국은 “초대를 받지 못했는데도 직접 연락해 결혼을 축하해주거나, 축의금을 전하고 싶다는 동생들도 있었다”며 “그 마음만으로도 충분하다 생각해 받지 않았다”고 덧붙였다.

김종국은 지난 9월 5일 가족과 지인 100여 명만 초대한 가운데 비공개 결혼식을 올렸다. 사회는 절친 유재석이 맡았고, 축가는 김종국이 직접 열창한 것으로 알려졌다.

앞서 김종국은 자신의 유튜브 채널을 통해 유재석, 지석진, 하하, 송지효 등 ‘런닝맨’ 멤버들을 비롯해 차태현, 장혁, 홍경민, 서장훈, 조나단 등 지인들에게 결혼 사실을 직접 알리는 영상을 공개하며 화제를 모았다.

