기록된 실책만 5개…허점을 드러내는 순간 내리막길이다

실책 또 실책, 이렇겐 이길 수 없다.
프로야구 SSG가 일격을 당했다. 25일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KT와의 ‘2025 신한 쏠뱅크 KBO리그’ 홈경기서 1-10 대패를 당했다. 치열한 순위 다툼을 벌이고 있는, 경쟁 팀과의 맞대결 패배라 더 아쉽다. 이날 패배로 SSG는 시즌 성적 70승4무63패를, KT는 70승4무66패를 기록하게 됐다. 순위는 변함없이 3위, 5위지만 격차가 줄어들었다. 경기 전 2.5경기 차이였으나 순식간에 1.5경기까지 좁혀졌다. 남은 경기 결과에 따라 순위가 요동칠 수 있다.
최근 흐름은 나쁘지 않았다. 앞선 10경기서 6승4패를 거뒀다. 직전 경기였던 23일 인천 KIA전서 승리(5-0)를 거둔데 이어 이튿날엔 비로 인해 달콤한 휴식도 취했다. 20일 인천 두산전부터 8연전 지옥의 일정을 수행 중이던 SSG 입장에선 그 어느 때보다 반가운 비였다. 경기 전 이숭용 SSG 감독은 “KT와의 2연전(25~26일)을 잘 치러야 더 단비가 되지 않을까 싶다”면서 “5회 이전에 어떻게든 선취점을 내면, (필승조를) 본격적으로 가동할 생각”이라고 밝혔다.
수장의 바람은 닿지 않았다. 결과만큼 과정도 좋지 않았다. 흔들린 마운드는 둘째 치고, 수비에서 구멍이 뚫렸다. 이날 기록된 실책만 5개다. 올 시즌 한 경기 최다 실책 타이기록이다. 앞서 두산(4월25일 잠실 롯데전)과 롯데(9월10일 부산 한화전)가 한 차례씩 범한 바 있다. 한 번 나오기 시작하자, 연쇄적으로 나왔다. 유격수 박성한이 무려 세 차례 실책을 기록한 가운데 1루수 고명준, 포수 조형우 등이 더했다. 1회 초 나온 최지훈의 호수비가 그나마 위안거리였다.
강팀의 조건 중 하나는 단연 촘촘한 수비다. 수비 하나에 전체적인 분위기가 좌지우지 될 수 있는 까닭이다. 실책이 나오는 순간, 투수 입장에선 부담감이 가중될 수밖에 없다. 나아가 스스로 무너졌다는 측면서 1패 이상의 데미지를 받기도 한다. 물론 선수도 사람이기에 언제든 실수할 수 있다. 이를 최대한 줄이는 게 과제일 터. 매일같이 구슬땀을 흘린 이유이기도 하다. 아직 시즌은 진행 중이다. 스포츠에 당연한 건 없다. 허점을 드러내는 순간 내리막길이다.
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]