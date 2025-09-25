이영지, 카카오톡 자동 업데이트에 ‘충격’…“못생겼어”

사진 = 가수 이영지가 KBS에서 열린 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈'의 여섯 번째 시즌 '이영지의 레인보우' 제작발표회에 참석한 모습. 뉴시스 제공

가수 이영지가 카카오톡 대규모 업데이트 후 당황한 심경을 팬들과 공유했다.

25일 이영지는 프라이빗 메시지 플랫폼 버블을 통해 “카카오톡 업데이트를 안 하려고 버텼는데, 당사자 동의 없이 이렇게 업데이트 되어도 되는 거냐”며 자동 업데이트 사실에 놀랐다고 밝혔다. 이어 “아!!!!! 안돼 제발”, “아 못생겼어”라며 업데이트 후 바뀐 카카오톡 화면에 대한 불만을 토로했다.

이영지는 자신의 카카오톡 화면을 공개하며 과거 덕질했던 가수 박재범의 사진과 학창 시절 사진이 함께 담겨 있는 모습을 팬들에게 보여줬다. 그는 “고딩 때 재범님 프사로 해놨던 것까지 다 넓게 펼쳐져 있다. 지금 다 지우러 간다”고 덧붙였다.

최근 카카오톡은 대규모 업데이트를 진행했으며 일부 이용자들 사이에서는 업데이트 호불호가 갈리고 자동 업데이트를 끄는 방법을 공유하는 사례도 이어지고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

