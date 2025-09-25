‘응원봉 표절 논란’ 더보이즈·QWER 소속사 합의 불발

사진= 그룹 '더보이즈'. 원헌드레드 제공

그룹 더보이즈와 걸밴드 QWER 팬덤 간 응원봉 디자인을 둘러싼 갈등이 격화된 가운데, 양 소속사가 조정에 나섰으나 최종 합의에는 이르지 못했다.

더보이즈 소속사 원헌드레드는 25일 공식 입장을 통해 “더보이즈 공식 응원봉과 QWER 응원봉 디자인 유사성으로 팬들이 혼란을 겪은 점에 공감한다”면서 “QWER 측과 디자인 변경 등을 요청하며 논의를 이어왔으나 결론을 내지 못했다”고 밝혔다. 이어 “논란에 신속히 대응하지 못한 점 사과드리며, 향후 법적 절차를 포함해 유관 기관과 연대해 대응하겠다”고 덧붙였다.

사진= QWER. 타마고 프로덕션 제공

이번 논란은 QWER가 최근 첫 월드투어를 앞두고 공개한 응원봉이 더보이즈가 2021년 출시한 응원봉과 비슷하다는 지적에서 비롯됐다. 더보이즈 팬덤 더비는 더보이즈 응원봉이 디자인권 등록을 마쳤다며 QWER 응원봉을 ‘디자인 표절’로 주장하고 있다. 반면 QWER 팬덤 바위게는 “확성기 모양은 누구나 떠올릴 수 있는 디자인”이라며 반박했다.

사진= 더보이즈 응원봉과 QWER 응원봉의 모습. 온라인 커뮤니티 갈무리

갈등 과정에서 양 팬덤 간 멤버 관련 비하 글이 오가자, QWER 측은 악성 게시글을 형사 고소하기도 했다. 한편, 두 팀은 28일 서울에서 열리는 페스티벌 라인업에 나란히 이름을 올려 팬덤 충돌에 대한 우려가 제기되고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]