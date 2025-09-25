“우리는, 2026 신인입니다”…SSG, ‘하이 루키데이’ 개최

사진=SSG랜더스 제공

사진=SSG랜더스 제공

“반갑습니다.”

프로야구 SSG랜더스(대표이사 김재섭, 이하 SSG)는 25일 인천 SSG랜더스필드에서 ‘하이 루키 데이(Hi Rookie Day)’를 열고 2026 신인들을 팬들에게 처음으로 소개했다.

이번 드래프트를 통해 합류한 10명의 루키들은 이숭용 감독과 인사, 선수단 상견례, 김재섭 대표이사 및 김재현 단장과 티타임으로 바쁜 하루를 시작했다.

사진=SSG랜더스 제공

사진=SSG랜더스 제공

선배들과 인사를 나누며 팀의 일원이 된 신인들은 본격적으로 프로 무대의 첫발을 내디뎠다. 주장 김광현은 “랜더스에 온 걸 진심으로 환영한다. 여러분이 팀의 미래를 책임져 줄 것이라 믿는다. 멋진 선수로 성장하길 기대한다”고 격려했다.

행사 후에는 팬 사인회가 이어졌다. 신인들은 일일이 사인을 해주며 팬들과 눈을 맞추고 소통하며 뜻깊은 시간을 보냈다. 저녁에는 1군 선수단이 이용하는 구단 식당에서 식사를 했다. 짧은 시간이었지만 신인들에게는 새로운 환경을 직접 체감할 수 있는 소중한 경험이 됐다.

사진=SSG랜더스 제공

사진=SSG랜더스 제공

경기 전 팬들과 만나는 ‘루키 환영 타임’도 마련됐다. 신인들은 차례로 자기소개를 하며 긴장과 설렘이 묻어나는 목소리로 첫인사를 전했다. 김재훈, 김태현, 신상연, 안쟁연, 오시후, 이승빈, 장재율, 조재우 등이 힘찬 목소리로 애국가를 제창했다.

1라운드 지명 선수인 대구고 투수 김민준은 시구를, 2라운드 세광고 내야수 김요셉은 시타를 맡아 팬들의 큰 환호를 받았다.

김민준은 “선배님들과 팬 분들을 처음 만나 많이 긴장했지만, 정말 뜻깊고 행복한 하루였다. 앞으로 내가 뛸 야구장을 직접 걸어보니 가슴이 벅찼다. SSG가 저를 믿고 선택해 주신 만큼, 그 기대에 반드시 보답하는 선수가 되겠다”고 소감을 밝혔다.

사진=SSG랜더스 제공

사진=SSG랜더스 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

