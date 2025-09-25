막내서 강팀으로…이강철 감독의 1000번째 경기 “오래 버텼네요”

사진=KT위즈 제공

“오래, 잘 버텼네요.”

프로야구 KT와 SSG의 시즌 15차전이 펼쳐진 인천 SSG랜더스필드. 이강철 KT 감독에게도 의미 있는 경기였다. 감독으로서 (정규시즌 기준) 1000번째 치르는 경기(14번째)다. 소감을 묻는 취재진의 질문에 이 감독은 당황한 기색이 역력했다. 전혀 인지를 못하고 있었던 듯하다. 순간적으로 그간의 일들이 파노라마처럼 스쳐지나갔을 터. 잠시 생각에 잠겼던 이 감독은 “와, 생각도 못했다”면서 “처음 (감독이 됐을 때) 몇 년이나 버틸까 했는데 오래 버텼다”고 말했다.

이 감독은 KT를 강팀으로 변화시킨 주인공이다. 2019년 지휘봉을 들었다. 당시만 하더라도 KBO리그 막내구단인 KT는 하위권을 전전했다. 처음 1군에 합류한 2015시즌부터 2017시즌까지 순위표 가장 아래에 머물렀다. 2018시즌에도 한 계단 올라선 9위였다. 이 감독 체제 아래 확 바뀌었다. 사령탑에 오른 첫 해 5할 승률을 맞췄고, 이후 가을야구 단골손님이 됐다. 2020시즌부터 지난해까지 매해 포스트시즌(PS)에 나섰다. 2021시즌엔 창단 첫 통합우승도 일궜다.

사진=KT위즈 제공

사진=KT위즈 제공

혼자선 힘들었을 수도 있다. 이 감독의 곁엔 든든한 코칭스태프, 그리고 선수들이 있었다. “KT서 많은 것을 이뤘다”고 운을 뗀 이 감독은 “5할 승률로 시작해 PS를 치르고, 우승까지 했다. 타이브레이커도 1위, 5위 모두 했다”고 밝혔다. 그러면서 “선수들이 잘 해주고 버텨준 덕분이다. 코칭스태프, 프런트도 잘 도와줬다”고 그동안 함께한 이들에게 공을 돌렸다. 쑥스러운 듯 “앞으로도 좀 더 갔으면 좋겠는데, 두루두루 감사하다”고 빠르게 마무리 짓기도 했다.

감격에 빠져있을 시간이 없다. 또 한 번의 가을야구를 바라본다. 24일까지 139경기서 69승4무44패를 기록, 5위에 올라 있다. 최근 3연승을 달리며 신바람을 냈다. 6위 NC와의 거리는 2.5경기 차로 벌린 반면, 3위 SSG와 4위 삼성과는 각각 2.5경기, 1경기 차이다. 적어도 9월 안에는 어느 정도 순위가 결정됐으면 하는 바람이다. ‘3위까지도 노려볼 만하다’는 말에 이 감독은 “그렇지만, 자칫 이도저도 아니게 될 수 있다. 9월 안엔 결론이 났으면 한다”고 밝혔다.

이 감독은 앞선 999경기서 526승23무450패를 거뒀다. 승률 0.539를 마크 중이다.

사진=KT위즈 제공

인천=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

