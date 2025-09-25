‘벼락스윙’ 두산 케이브, 1회부터 시즌 16호포 쾅!… 160㎞ 총알타구 뽐냈다

사진=뉴시스

갈 길 바쁜 독수리의 앞을 가로막는 선제 솔로포가 터졌다. 외야수 제이크 케이브(두산)이 시즌 16번째 홈런을 쏘아 올리며 앞서가는 점수를 만들었다.

두산은 25일 서울 잠실 야구장에서 열린 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 정규리그 한화의 맞대결을 치르고 있다. 케이브는 3번타자 겸 우익수로 선발 출전, 첫 타석부터 벼락같은 스윙으로 담장을 넘겼다.

강속구에도 완벽하게 대응했다. 케이브는 1회 말 2사 주자 없는 상황서 한화의 선발투수 라이언 와이스 상대로 2구째 들어온 시속 154㎞ 직구를 쳐 좌익수 뒤 홈런을 써냈다.

사진=뉴시스

호쾌한 궤적을 그렸다. 잠실 구장 내 설치된 트랙맨 데이터에 따르면 해당 타구속도는 160.3㎞가 나왔고, 발사각 25.7도 및 비거리 119.3m를 자랑했다.

케이브는 올 시즌 KBO리그에 처음으로 합류, 이날 경기 전까지 131경기 출전, 타율 0.296(517타수 153안타) 15홈런 17도루 OPS(출루율+장타율) 0.800을 기록했다.

이날 케이브의 솔로포를 앞세워 초반 우위를 가져온 두산은 다음 이닝 타선의 추가 득점을 더해 2회 말 종료 기준 3-0 리드를 점하고 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

