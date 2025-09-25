비영리단체 희망조약돌-안양청년회의소, 지역사회 취약계층 위한 협력 강화

비영리단체 희망조약돌(이사장 이재원)과 안양청년회의소(회장 송일찬)가 지역사회 청년과 취약계층 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 25일 밝혔다.

이번 협약을 통해 양 기관은 상호 협력 체계를 강화하고 청년들의 주도적 성장 지원과 취약계층 맞춤형 복지 프로그램 운영 등 다양한 사회공헌 활동을 공동으로 전개할 계획이다.

안양청년회의소 송일찬 회장은 “이번 협약으로 지역사회의 발전에 기여할 수 있게 돼 뜻깊다”며 “청년들의 열정을 바탕으로 희망조약돌과 함께 실질적인 변화를 만들어 가겠다”고 말했다.

희망조약돌 이재원 이사장은 “이번 협약은 지역사회를 대표하는 청년단체와 협력해 취약계층 복지 증진에 나섰다는 점에서 큰 의미가 있다”며 “어려운 청년들이 자립적이고 주도적인 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다”고 전했다.

한편, 국내후원단체 희망조약돌은 자립준비청년, 독거노인, 학대피해아동 등 다양한 취약계층을 대상으로 지원 캠페인을 전개하며 사회적 가치 실현과 나눔 문화 확산에 앞장서고 있다.

