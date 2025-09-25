돌아온 베테랑 곰들… “젊은 선수들에게 길을 보여주길”

사진=두산 베어스 제공

“베테랑들이 신예들에게 길을 잘 보여줘야 합니다.”

두산은 25일 서울 잠실 야구장에서 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 정규리그 한화 상대로 홈경기를 치른다. 반가운 얼굴들이 예정대로 1군 엔트리에 이름을 올렸다. 포수 양의지와 외야수 김재환, 정수빈을 등록했다. 반대급부로 퓨처스팀(2군)에 내려간 건 포수 김성재와 외야수 김동준, 추재현이다.

향후 잔여경기는 잠실에서만 열린다. 이날 한화와의 경기를 포함, 홈 4연전을 소화한 뒤 오는 30일 ‘한지붕 두가족’ LG와의 원정경기를 치를 예정이다. 이 기간 베테랑들이 중심을 잡으며 시즌 마무리에 힘을 보탠다.

타격왕 도전에 나서는 양의지도 복귀했다. 지난 14일 무릎 통증으로 1군에서 말소된 바 있다. 이날 한화전은 선발 출전이 아닌, 대타로 벤치에서 대기한다. 조성환 감독대행은 “내일부터 몸 상태가 괜찮다면 선발 지명타자 정도는 수행할 수 있을 것 같다. 남은 경기에서 포수 마스크를 쓴 건 힘들다. 무릎에 아직 불편함이 남아있다”고 설명했다.

마지막까지도 고삐를 조일 생각이다. 조 대행은 “결국에는 우리 팀의 젊은 선수들이 주축으로 성장하려면 누군가는 그 길을 잘 보여줘야 한다”며 베테랑들의 역할을 강조했다. 이어 “우리 선수들이 그동안 열심히 해줬지만, 마지막 5경기는 베테랑과 신예 할 것 없이 팬들께서 ‘경쟁력이 생겼구나’ 확인하실 수 있는 모습이 나왔으면 좋겠다”고 덧붙였다.

다음 시즌을 위해서라도 필요한 작업이다. 조 대행은 “지금 당장은 신예들이 자리를 잡기 위해선 시간이 필요하다. 고참 선수들이 지금까지 해왔던 것처럼 운동장에서 열심히 뛰어주길 바란다. 두산이 갖고 있는 좋은 팀 문화를 후배들에게 단 하루라도 더 보여줄 수 있기를 바란다”고 힘줘 말했다.

한편 남다른 파워로 올 시즌 주목을 받았던 외야수 김동준을 향해선 애정어린 조언을 건넨 조 대행이다. 선구안 업그레이드가 과제다. 1군 투수들 상대로 예리한 변화구 공략에 어려움을 겪고 있다는 분석이다. “(2군서) 콜업할 때는 ‘존을 벗어난 볼에 손이 덜 나간다’는 보고를 받았었다”며 “그런데, 아직까진 치지 말아야 할 공에 방망이가 많이 나가고 있다. 자기만의 존을 확립하는 게 먼저일 듯싶다”고 전했다.

