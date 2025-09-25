순항, 또 순항… 배드민턴 안세영, 43분 만에 핀치앤 제압하고 코리아오픈 8강행

배드민턴 안세영. 사진=AP/뉴시스

순항, 또 순항이다.

안세영(삼성생명)이 2년 만에 복귀한 코리아오픈에서 이틀 연속 승리하며 8강에 올랐다.

세계랭킹 1위 안세영은 25일 수원실내체육관에서 열린 2025 세계배드민턴연맹(BWF) 월드 투어 코리아오픈 슈퍼 500 여자단식 16강에서 치우 핀치앤(24위·대만)을 2-0(21-13 21-8)으로 제압했다. 전날 32강에서 카루파테반 레차나(37위·말레이시아)를 36분 만에 제압한 안세영은 이날 경기는 43분 만에 끝냈다. 핀치앤과의 통산 전적에서는 3승 무패가 됐다.

안세영은 이날 1세트 초반 잠시 흔들렸다. 12-6에서 13-11까지 허용하면서 주춤했다. 하지만 안세영은 위기에 강했다. 전매특허인 몰아치기로 상대를 제압했다. 곧바로 7연속 득점을 하며 1세트를 가져왔다.

2세트는 더욱 거침 없었다. 시작과 동시에 7연속 득점을 하며 사실상 승기를 잡았다. 피치앤은 일방적인 경기에 헛웃음을 짓기도 했다.

8번째 우승컵을 향해 전진한다. 안세영은 올해 말레이시아오픈을 시작으로 인도오픈과 오를레앙 마스터스, 전영오픈, 인도네시아오픈, 일본오픈, 중국 마스터스에서 정상을 차지했다. 안세영이 이번 대회 우승컵을 거머쥐면 통산 세 번째가 된다. 2022~2023년 2연패를 작성한 바 있다. 지난해에는 부상으로 참가하지 않았다.

한편, 남자복식 세계 1위 서승재-김원호(이상 삼성생명) 조도 16강에서 미도리카와 히로키-야마시타 교헤이(25위·일본) 조를 2-0(22-20 21-15)으로 제압하고 8강에 진출했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

