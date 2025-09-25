[토크박스] 에레디아, 출산 휴가 후에도 맹타…“초인적, 아빠의 힘”

사진=SSG랜더스 제공

“아빠가 되면, 초인적인 힘이 나오더라고요.”

가장의 책임감은 위대하다. 외야수 기예르모 에레디아(SSG)가 연일 맹타를 휘두르고 있다. 최근 10경기서 4할 타율을 마크했다. 8~12일 출산휴가를 다녀왔지만, 공백은 느껴지지 않는다. 이 기간 홈런도 두 개나 때려냈다. 시즌 막판 순위싸움을 벌이는 데 큰 힘이 됐다.

이숭용 SSG 감독은 “가족의 힘이 아닐까 싶다”고 말했다. 에레디아는 얼마 전 셋째 아들을 품에 안았다. 구단의 배려로 미국까지 갔다 왔다. 이 감독은 “아이가 있는 분들은 다 알 것이다. 기저귀 값, 분유 값만 하더라도 장난이 아니다. 초인적 힘이 나오는 것 같다”고 말했다.

사실 기쁨만 있었던 것은 아니다. 지난 5월 누나가 하늘의 별이 됐다. 지병이 악화됐던 것으로 알려졌다. 당시 허벅지 종기(모낭염) 문제로 재활 치료 중이었던 에레디아는 한국에 남았다. 23일 인천 KIA전서 13호 홈런을 친 에레디아는 “누나가 하늘나라로 간 지 4개월이 지났다. 누나가 준 선물인 것 같아 더 의미가 있다. 하늘에서도 지켜봐주길 바란다”고 전했다.

사진=SSG랜더스 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

