BTS 뷔·정국·RM, 컴백 앞두고 벌크업…완벽 몸매 ‘감탄’

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버들이 LA에서 운동하는 모습이 공개됐다.
보디빌더 겸 유튜버 마선호는 지난 24일 자신의 유튜브 채널에 미국 LA에서 BTS 멤버들과 함께 운동하는 모습을 담은 영상을 공개했다.
‘피지컬: 100’ 시즌1 출신인 마선호는 “2주 일정으로 트레이닝하기 위해 왔다”며 “BTS 동생들이 LA에서 작업을 하고 있는데 운동을 봐주려고 왔다. 트레이너로 오게 됐다”고 설명했다.
영상 속 BTS 멤버들은 헬스장에서 함께 운동하며 서로를 응원하고 장난을 주고받는 등 훈훈하고 유쾌한 분위기를 연출했다. 특히 덤벨을 들어 올리는 팔운동을 하던 뷔를 본 마선호는 “이야, 꿈틀댄다. 잘한다. 이제 안 와야지”라며 감탄했고 “턱선이 굉장히 좋게 나오고 있다”고 칭찬을 아끼지 않았다.
비니를 쓰고 상의를 반쯤 벗은 채 운동에 나선 정국의 모습도 포착됐다. 멤버들은 “몸 좋다”, “지금 뭐하시는 거냐”라며 장난 섞인 반응을 보이며 유쾌한 분위기를 더했다.
3일 차에는 어깨 통증을 호소한 정국이 운동에서 빠졌고, 뷔와 RM이 운동을 이어갔다. 이에 뷔는 “전정국 씨가 꾀병을 부려 저와 김남준(RM 본명) 씨 둘이 유튜브를 찍게 됐다”고 장난스럽게 말해 웃음을 자아냈다.
운동을 마친 마선호는 “멤버들이 아침부터 열심히 한다. 정국이는 웬만하면 쉬지 않는 친구인데 내일을 위해 오늘은 휴식을 취했다”고 전했다.
한편, BTS는 내년 봄 완전체로 신보를 발매할 예정이다. 현재 멤버들은 지난 7월부터 미국에 머물며 음악 작업과 공연 준비에 매진하고 있다.
