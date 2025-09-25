BTS 뷔·정국·RM, 컴백 앞두고 벌크업…완벽 몸매 ‘감탄’

방탄소년단(BTS) 뷔가 운동으로 다져진 근육질 몸매와 조각 같은 비주얼로 시선을 사로잡았다. 사진 = 마선호 유튜브 채널

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버들이 LA에서 운동하는 모습이 공개됐다.

보디빌더 겸 유튜버 마선호는 지난 24일 자신의 유튜브 채널에 미국 LA에서 BTS 멤버들과 함께 운동하는 모습을 담은 영상을 공개했다.

‘피지컬: 100’ 시즌1 출신인 마선호는 “2주 일정으로 트레이닝하기 위해 왔다”며 “BTS 동생들이 LA에서 작업을 하고 있는데 운동을 봐주려고 왔다. 트레이너로 오게 됐다”고 설명했다.

사진 = 마선호 유튜브 채널

영상 속 BTS 멤버들은 헬스장에서 함께 운동하며 서로를 응원하고 장난을 주고받는 등 훈훈하고 유쾌한 분위기를 연출했다. 특히 덤벨을 들어 올리는 팔운동을 하던 뷔를 본 마선호는 “이야, 꿈틀댄다. 잘한다. 이제 안 와야지”라며 감탄했고 “턱선이 굉장히 좋게 나오고 있다”고 칭찬을 아끼지 않았다.

비니를 쓰고 상의를 반쯤 벗은 채 운동에 나선 정국의 모습도 포착됐다. 멤버들은 “몸 좋다”, “지금 뭐하시는 거냐”라며 장난 섞인 반응을 보이며 유쾌한 분위기를 더했다.

사진 = 마선호 유튜브 채널

3일 차에는 어깨 통증을 호소한 정국이 운동에서 빠졌고, 뷔와 RM이 운동을 이어갔다. 이에 뷔는 “전정국 씨가 꾀병을 부려 저와 김남준(RM 본명) 씨 둘이 유튜브를 찍게 됐다”고 장난스럽게 말해 웃음을 자아냈다.

운동을 마친 마선호는 “멤버들이 아침부터 열심히 한다. 정국이는 웬만하면 쉬지 않는 친구인데 내일을 위해 오늘은 휴식을 취했다”고 전했다.

한편, BTS는 내년 봄 완전체로 신보를 발매할 예정이다. 현재 멤버들은 지난 7월부터 미국에 머물며 음악 작업과 공연 준비에 매진하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]