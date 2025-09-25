K리그 어시스트, 유소년 부상 예방 위한 ‘메디컬 어시스트’ 출범

메디컬 어시스트 자원봉사단 출범식이 지난 20일 열렸다. 김진수, 정태석, 박기봉 주치의, 곽영진 이사장(왼쪽부터)이 포즈를 취하고 있다. 사진=한국프로축구연맹 제공

사회공헌재단 ‘K리그 어시스트’가 유소년 선수의 부상 예방을 위한 ‘메디컬 어시스트’ 출범을 알렸다.

출범식은 지난 20일 축구회관 5층에서 열렸다. 프로축구 서울 이랜드 FC 김진수 주치의, 수원FC 정태석 주치의, 울산 HD FC 박기봉 주치의, K리그어시스트 곽영진 이사장이 참석했다.

메디컬 어시스트는 부상 관리에 취약한 사설 유소년 축구 클럽 및 학원 유소년 팀 등을 지원하기 위해 만들어졌다. K리그 구단 주치의들이 직접 참여한다.

이번 사업은 수원FC 정태석 주치의(K리그 어시스트 이사 겸임), 대전하나시티즌 김준범 주치의, 서울 이랜드 FC 김진수 주치의, 울산 HD FC 박기봉 주치의, 전북 현대 송하헌 주치의 등 현역 K리그 구단 주치의 5명이 재능기부 형태로 참여해 운영된다.

이들은 사설 유소년 클럽, 학원 유소년 팀을 직접 방문해 현장 진료를 실시하고, 부상 고위험군을 조기 선별해 자문할 예정이다. 이 밖에도 ▲기초 체력 측정을 통한 개인별 부상 위험도 평가 ▲CPR 등 응급 상황 대처 방법 ▲근육 부상 예방을 위한 트레이닝 소개 ▲과사용 부상 예방을 위한 자기 관리 방법 등 실전 맞춤형 교육을 제공한다.

정태석 K리그 어시스트 이사는 “각 팀 의료진이 프로선수들의 부상을 관리한 경험과 지식을 지역 유소년 현장으로 연결해 선수들이 부상 위험 없이 재능을 발전시킬 수 있도록 지원하는 것이 목표다. 향후 더 많은 K리그 주치의와 의무팀이 참여하도록 규모를 확대할 계획”이라고 밝혔다.

한편 이번 사업은 동국제약과 함께한다. 동국제약은 마데카솔 등 구급용품을 후원해 실제 부상 발생 시 현장에서 즉각적인 응급처치가 가능하도록 돕게 된다.

연맹은 2019년 유소년 부상 예방 사업 ‘케어 프로그램’을 운영한 바 있다. 이번에는 메디컬 어시스트 출범을 통해 프로 수준의 의료 인프라를 지역사회로 확산시키고자 한다. 앞으로도 K리그어시스트는 유소년 부상 예방 교육을 지속적으로 확대해 나갈 예정이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

