타이어뱅크, 아기낳고 5가지 혜택받자 행사…벤츠 증정

타이어 유통 전문기업 타이어뱅크(주)(회장 김정규)가 대한민국 저출산 위기 극복을 위해 진행 중인 ‘아기낳고 5가지 혜택받자’ 3회차 1등 당첨자에게 벤츠 증정식을 진행 했다. 3회차 1등 당첨자는 충남 아산에 위치한 타이어뱅크 둔포점서 응모한 박태준씨다. 지난 19일 벤츠 차량을 전달했다.

1등 경품 벤츠 E-클래스를 인도받은 행운의 당첨자 박태준씨는 타이어뱅크가 진행하는 출산장려캠페인에 참여 했다. 50% 할인 쿠폰을 발급받고, 지난 4월 타이어뱅크 둔포점을 방문해 타이어를 할인 교체 했다. 출산장려 캠페인 참여자를 대상으로 진행하는 ‘아기낳고 5가지 혜택받자’에 응모해 지난 8월 진행된 3회차 추첨에서 1등에 당첨되며 행운의 벤츠를 얻게 됐다.

1등 경품을 수령한 박태준씨는 “사실 그 동안 당첨 사실이 실감나지 않았는데 차를 직접 받아보니 이제야 실감이 난다.”며 “사랑하는 가족들과 즐겁게 드라이빙 하며 행복한 시간을 보내고 싶다”는 수령 소감을 밝혔다.

한편, 타이어뱅크는 출산장려캠페인의 일환으로 2025년 출산고객을 대상으로 타이어 50% 할인 또는 무상 제공 프로모션을 진행 중이다. 출산장려캠페인 참여고객에 한해 1등 벤츠(총 5대, 회차 당 1명), 2등 삼성 비스포크 공기청정기(총 15대, 회차 당 3명), 3등 부가부 버터플라이 휴대용 유모차(총 25대, 회차 당 5명) 등을 제공하는 경품 이벤트도 함께 진행하고 있다. 프로모션 관련 자세한 사항은 홈페이지를 참고하면 된다.

