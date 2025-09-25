백년약방, 환절기 필수템 ‘코힐밤’ 완판 돌풍…현대백 프로모션 이어간다

K-뷰티 헤리티지 브랜드 백년약방(Century Recipes) 이 선보인 대표 제품 ‘코힐밤(KOHEAL BALM)’ 이 환절기 시즌 소비자들의 호응을 얻으며 빠르게 필수템으로 자리매김하고 있다.

코힐밤은 단순한 보습을 넘어 환절기 코막힘 완화와 편안한 호흡을 돕는 멀티밤으로, 피부 보습·진정·호흡 케어를 동시에 제공한다. 또한 피부 저자극 테스트를 완료해 온 가족이 안심하고 사용할 수 있는 생활 필수 아이템으로 주목받고 있다. 특히 코힐밤은 백년약방만의 세 가지 특별한 비법으로 완성됐다.

자운고의 핵심 원료인 자초(紫草)가 피부 재생과 진정 효과를 제공하는 것으로 알려졌다. 또한 백년약방이 독자적으로 개발한 3-젠 코힐링 복합체는 여섯 가지 자생 뿌리 식물 처방을 통해 피부 장벽을 강화하고 회복을 촉진하는 것으로 전해졌다. 여기에 더해 100% 내추럴 아로마 오일 베이스는 자연의 향과 휴식감을 전달하며 호흡을 한층 편안하게 하는 역할을 한다.

이러한 차별화된 효능으로 코힐밤은 지난 9월 카카오메이커스 4000개 누적판매 성과를 기록하며 제품력을 입증했다. 이어 오는 10월에는 현대백화점 비클린 판교·목동점에서 2+1 프로모션을 통해 더 많은 소비자와 만날 예정이다.

백년약방 관계자는 “코힐밤은 전통 원료와 현대 과학을 접목시켜 환절기 불편함을 해결하는 동시에 건강한 쉼을 선사하는 제품”이라며 “앞으로도 K-Heritage 브랜드로서 글로벌 소비자들에게 차별화된 경험을 제공할 것”이라고 전했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

