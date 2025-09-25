경찰 고위급 인사···서울경찰청장 박정보·경기남부청장 황창선

박정보 경찰인재개발원장. (사진=경찰청 제공)

신임 서울경찰청장에 박정보(57·간부후보 42기) 경찰인재개발원장이, 경기남부경찰청장에는 황창선(59·경찰대 6기) 대전경찰청장이 각각 임명됐다.

경찰청은 25일 치안정감 및 치안감 고위직 전보 인사를 발표했다. 지난 12일 치안정감과 치안감 승진 인사에 따른 후속 조치다. 최근 치안정감으로 승진한 박정보 경찰인재개발원장은 서울경찰청장으로, 김성희 경남경찰청장은 경찰대학장 직무대리로, 엄성규 강원경찰청장은 부산경찰청 직무대리로 임명됐다. 한창훈 경찰청 생활안전교통국장은 인천경찰청장으로, 황창선 대전경찰청장은 경기남부경찰청장으로 임명됐다. 이날 발표된 보직 인사의 부임 날짜는 오는 29일이다.

치안정감은 경찰 총수인 경찰청장(치안총감) 바로 아래 계급으로 국가수사본부장, 경찰청 차장, 서울·부산·경기남부·인천경찰청장, 경찰대학장 등 7자리가 있다.

신임 서울경찰청장에 임명된 박정보 경찰인재개발원장은 경찰 간후보 제42기로 경찰 생활을 시작했다. 이후 서울양천경찰서장, 서울경찰청 수사차장, 전남경찰청장, 경찰인재개발원장 등을 거쳤다.

경기남부경찰청장에 임명된 황창선 대전경찰청장은 1990년 경찰에 입문한 이후 청주흥덕경찰서장, 충북경찰청 자치경찰부장, 경찰청 치안상황관리관, 경찰청 기획조정관, 대전경찰청장을 거쳤다.

김성희(55·경찰대 9기) 경남경찰청장은 경찰대학장 직무대리로 임명됐다. 김 청장은 1970년 경북 청도군 출생으로 모계고와 경찰대 행정학과를 졸업했다. 1993년 경찰에 입문한 후 북경찰청 자치경찰부장, 경찰청 자치경찰협력정책관(미래비전추진단장 겸임), 경찰청 인재정책TF단장, 경찰청 치안상황관리관 등을 역임했다.

부산경찰청장 직무대리로 임명된 엄성규(54·간부후보 45기) 강원경찰청장은 1997년 간부후보생으로 시작한 이후 전북 전주완산경찰서장, 경찰청 경비국장, 강원경찰청장 등을 지냈다. 한창훈(57·간부후보 45기) 경찰청 생활안전교통국장은 인천경찰청장으로 승진 전보됐다. 1997년 경찰에 입문했으며 이후 서울경찰청 교통지도부장, 경찰청 국가수사본부 안보수사국장, 광주경찰청장 등을 역임했다.

치안감 승진자 인사도 이뤄졌다. 경찰청 대변인에는 곽병우 경찰청 범죄예방대응국 치안상황관리관, 경찰청 기획조정관에는 손제한 서울경찰청 수사차장, 경찰청 경무인사기획관에는 김병찬 경찰청 국가수사본부 수사국장, 경찰청 미래치안정책국장에는 도준수 경찰청 기획조정관, 경찰청 범죄예방대응국장에는 이승협 대구광역경찰청장, 경찰청 생활안전교통국장에는 김호승 경기북부경찰청장이 이름을 올렸다.

경찰청 치안정보국장에는 김원태 인천경찰청 인천국제공항경찰단장, 경찰청 국가수사본부 수사기획조정관에는 유승렬 경찰청 치안정보국장, 경찰청 국가수사본부 수사국장에는 홍석기 경찰청 국가수사본부 수사국 사이버수사심의관, 경찰청 국가수사본부 형사국장에는 백동흠 경찰청 국가수사본부 안보수사국장, 경찰청 국가수사본부 안보수사국장에는 정상진 울산경찰청장이 임명됐다.



12·3 불법계엄 이후 치안정감으로 승진 내정됐던 박현수 서울경찰청 직무대리는 승진 내정이 취소돼 경찰인재개발원장으로 자리를 옮겼다. 마지막 행정안전부 경찰국장을 지냈던 남제현 치안감은 중앙경찰학교장으로 임명됐다.

서울경찰청 수사차장에는 최보현 경기남부경찰청 부천원미경찰서장, 대구경찰청장에는 김병우 경찰청 경무인사기획관, 광주경찰청장에는 김영근 광주경찰청 공공안전부장, 대전경찰청장에는 최주원 경찰청 미래치안정책국장, 경기북부경찰청장에는 김동권 경찰청 대변인, 강원경찰청장에는 최현석 중앙경찰학교장, 충북경찰청장에는 이종원 경기남부경찰청 생활안전부장이 전보됐다.

충남경찰청장에는 임정주 경찰청 경비국장, 경남경찰청장에는 김종철 강원경찰청 생활안전부장, 제주경찰청장에는 고평기 경찰청 범죄예방대응국장이 임명됐다.

