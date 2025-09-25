볼보코리아, ‘제품 만족도’ 6년 연속 1위 선정

볼보자동차코리아(대표: 이윤모)가 자동차 전문 리서치 회사 컨슈머인사이트(Consumer Insight)의 ‘2025 자동차 기획조사’ 제품 만족도(TGR) 부문에서 국산 및 수입차 브랜드 통합 1위를 차지하며 압도적인 상품성을 입증했다.

컨슈머인사이트는 2001년부터 매년 약 10만 명의 자동차 소비자를 대상으로 국내 최대 규모의 ‘연례 자동차 기획조사’를 진행해 오고 있다. 소비자들에게 객관적인 선택 기준을 제공하기 위해 국산 및 수입차 브랜드를 통합해 비교하고 있으며, 이번 조사는 운전면허 소지자 중 자동차를 보유했거나 2년 이내 차량 구매를 계획하고 있는 9만 5천여 명의 성인을 대상으로 진행됐다.

이 중 1년 이내에 신차를 구매한 8,528명을 대상으로 진행된 ‘제품 만족도(TGR)’ 조사에서 볼보자동차는 산업 평균(810점) 대비 45점이나 높은 855점을 기록하며 국산 및 수입차 브랜드 통합 단독 1위 및 6년 연속 1위라는 성과를 달성했다. 특히, 11개의 평가 항목 중 ▲외관 디자인 ▲안전성 ▲첨단 기능·장치 ▲시트 ▲AV 시스템 ▲실내 인테리어까지 무려 6개 항목에서 1위를 차지하며 스웨디시 프리미엄 브랜드의 뛰어난 상품성을 인정받았다.

여기에 최근 1년간 공식 서비스센터 이용 경험이 있는 소비자 3만 1천여 명을 대상으로 진행된 서비스 만족도(CSI) 조사에서는 산업 평균(807점) 대비 46점 높은 853점을 기록하며 유럽 브랜드 1위를 기록했다. 서비스 품질 향상 및 고객 만족도 제고에 최우선의 가치를 두고 노력해 온 결과, 볼보자동차코리아는 해당 부분에서 6년 연속 유럽 브랜드 1위에 이름을 올리며 차별화된 스웨디시 프리미엄 서비스의 가치를 증명했다.

볼보자동차코리아 이윤모 대표는 “스웨디시 프리미엄 브랜드에 걸맞게 고객 만족을 위해 꾸준히 노력해 온 덕분에 6년 연속 제품 만족도 1위와 유럽 브랜드 서비스 만족도 1위를 기록할 수 있었다”며 “볼보자동차코리아는 앞으로도 고객들에게 양질의 제품과 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 볼보자동차코리아는 고객 만족도 향상을 위해 적극적인 투자와 다방면의 노력을 이어오고 있다. 먼저 지난 2021년 300억 원을 투자해 티맵모빌리티와 함께 업계 최초로 선보인 ‘통합형 티맵 인포테인먼트 시스템’은 차량 구매 시 가장 중요하게 고려하는 하나의 기준으로 자리매김했으며, 최근 출시한 차량에는 볼보의 차세대 사용자 경험인 ‘Volvo Car UX’를 탑재함으로써 상품성을 끌어올렸다. 여기에 ▲업계 최고 수준의 5년/10만km 일반 부품 보증 및 소모품 교환 서비스 ▲8년/16만km 고전압 배터리 보증 ▲15년 무상 무선 업데이트(OTA) 지원 ▲디지털 서비스 패키지 5년 이용권 등 다양한 혜택을 제공하며, 제품 및 서비스 전반에 걸쳐 고객들에게 스웨디시 프리미엄의 가치를 선사하고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]