‘윤서아·장다아·신수현’…주연만큼 눈에 띄는 드라마 명품 女조연

‘폭군의 셰프’ 임윤아(왼쪽)와 윤서아.



작품을 이끄는 것은 늘 주연 배우의 몫이지만 때로는 명품 조연들이 시청자 마음을 빼앗는다. 웃음과 눈물을 동시에 안기며 드라마의 완성도를 끌어올리는 이들의 활약은 작품의 또 다른 관전 포인트다.

최근 안방극장에서는 조연들이 주연 못지않게 빛나는 활약을 펼치고 있다. 이들은 한정된 분량 속에서도 강렬한 존재감으로 서사의 깊이를 더한다. 시청률 15%를 돌파와 더불어 넷플릭스에서 비영어 TV쇼 부문 2주 연속 1위를 달성하는 등 글로벌 인기를 끌고 있는 ‘폭군의 셰프’(tvN)에서는 주인공 연지영(임윤아)을 곁을 지키는 서길금 역의 윤서아의 활약이 눈에 띈다.

서길금은 연지영이 조선으로 타임슬립한 후 가장 먼저 우정을 쌓는 인물이다. 작품 초반부터 연지영의 요리에 매료돼 누구보다 그녀를 신뢰하고 낯선 환경 속에서 함께 고난을 헤쳐나가는 동료이자 조력자 역할을 한다. 냄새만으로 필요한 재료를 찾아낼 수 있을 정도의 예민한 후각을 지니고 있어 위기마다 기지를 발휘하고, 주인공과 함께 성장하는 서사의 한 축을 맡는다.

윤서아는 맛깔난 사투리, 섬세한 감정 표현으로 분위기를 밝히거나 긴장감을 더하는 장면에서 존재감이 뚜렷하다는 평가가 나온다. 전작인 ‘옥씨부인전’(JTBC)에 이어 사극에 최적화된 배우라는 호평을 받으며 명품 조연의 진가를 드러내고 있다.

‘금쪽같은 내 스타’ 장다아. 사진=킹콩 by 스타쉽

지난 23일 자체 최고 시청률 4.3%를 기록하며 유종의 미를 거둔 ‘금쪽같은 내 스타’(ENA)에서는 신예 장다아의 활약이 이어졌다. 데뷔작 ‘피라미드게임’(티빙)에 이어 신인 배우로서 안정적인 연기력과 스타성을 보여줬다. 장다아는 주연 엄정화가 맡은 봉청자(과거 임세라)의 어린 시절을 맡았다. 대한민국 최고의 톱스타 임세라는 불의의 교통사고가 난 뒤 25년의 시간이 지난 후에야 봉청자라는 인물로 눈을 뜬다.

장다아는 주인공 봉청자의 과거, 즉 25년 전의 임세라 역을 맡아 강렬한 존재감을 남겼다. 당대 최고의 청춘스타로 화려한 스타일링과 당찬 태도를 완벽하게 소화하며 시청자에게 깊은 인상을 전달했다. 화려한 겉모습 뒤에 남모를 가정사, 불의를 참지 못하고 직설적인 성격을 가진 복잡다단한 인물을 입체감 있게 표현했다.

약자에게는 따뜻하고 강자에게는 흔들림 없는 표정 연기로 ‘강강약약’ 캐릭터의 매력을 극대화했다는 호평을 받았다. ‘장원영 언니’라는 수식어를 넘어 독자적인 배우로 자리매김 중인 장다아의 활약은 앞으로 더욱 주목받을 전망이다.

‘화려한 날들’ 신수현. 사진=KBS2

‘방과 후 전쟁활동’(2023)·‘스터디그룹’(2025) 등으로 차츰 연기력을 인정받고 있는 배우 신수현은 현재 방영 중인 드라마 ‘화려한 날들’(KBS2)에서 주인공 이지혁(정일우)의 여동생 이수빈 역으로 활약 중이다. 유튜버로 활동하며 애교 많고 예쁜 외모, 똑 부러지는 성격을 가진 인물이다.



캐릭터의 도회적이고 세련된 분위기를 신수현 특유의 생기 넘치는 연기로 표현해 공감대를 이끌고 있다. 가족과의 관계, 결혼을 향한 현실적인 고민 등 현실의 벽에 여러 번 부딪히는 청춘의 모습을 현실적으로 그려냈다. 단순한 조연을 넘어 작품을 이끄는 핵심 캐릭터 중 한 명으로 자리매김하며 드라마 완성도를 한층 높였다는 평가를 끌어내고 있다.

