“심려 끼쳐 죄송” 황정음, 43억 횡령 혐의 집행유예 선고

배우 황정음. 사진 = 와이원엔터테인먼트

43억 원대 회사 자금을 횡령한 혐의로 재판에 넘겨진 배우 황정음이 1심에서 집행유예를 선고받았다.

25일 제주지법 형사2부(임재남 부장판사)는 특정경제범죄 가중 처벌 등에 관한 법률 위반(횡령) 혐의로 재판에 넘겨진 황정음에 대해 징역 2년에 집행유예 4년을 선고했다.

황정음은 2022년, 자신이 100% 지분을 보유한 가족 법인 ‘훈민정음 엔터테인먼트’에서 약 42억 원의 회삿돈을 횡령한 혐의를 받는다. 해당 자금은 가상화폐 투자에 사용된 것으로 알려졌다.

재판 과정에서 황정음은 혐의를 모두 인정하며, “회사를 키워보겠다는 생각에 암호화폐에 투자하게 됐다. 회계나 세무에 대한 지식이 부족했고, 나중에 변제하면 문제없을 거라 생각했다”고 진술했다.

황정음은 수사가 시작된 이후 횡령액 43억원 중 약 30억원을 갚았으며, 재판이 시작된 올해 5월부터 6월 사이 두 차례에 걸쳐 나머지 피해액도 모두 변제한 것으로 전해졌다.

이날 법정에서 선고 직후 황정음은 울먹이며 눈물을 보였고, 법원을 나서며, 취재진에게 “심려를 끼쳐 죄송하다”는 짧은 입장을 밝혔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]