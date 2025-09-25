피너스, 진말초등학교에서 스포츠 안전 ‘클린핏 매트’ 나눔 진행

사진 =피너스

스포츠 안전 브랜드 피너스(FINUS)가 학생 선수들의 안전한 훈련 환경을 위해 나눔 활동을 이어가고 있다고 25일 밝혔다.

피너스는 최근 경기도 진말초등학교에서 ‘클린핏 매트’ 나눔을 진행하며 아이들의 건강한 성장을 응원했다.

클린핏 매트는 땀과 먼지, 습기로 인한 미끄럼을 줄여 발과 발목 부상 예방에 도움을 주는 스포츠 안전용품이다. 간편하게 탈부착할 수 있어 위생 관리와 발바닥 보호에 뛰어나 전국 실내체육관에서 주목받고 있다고 브랜드 측은 전했다.

이번 나눔에 참여한 진말초등학교 배드민턴부 학생들은 피너스에서 준비한 클린핏 매트와 스포츠용품을 전달받았다. 학생들은 “더 안전하게 운동할 수 있어 좋다”며 밝은 미소를 보였고, 학교 관계자는 “아이들의 훈련 환경을 한층 개선할 수 있게 되어 감사하다”고 전했다.

피너스 관계자는 “전국의 체육관마다 클린존을 설치해 안전한 운동 환경을 만드는 것이 우리의 목표”라며 “앞으로도 다양한 현장에서 나눔 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.

피너스(FINUS)는 배드민턴 용품 브랜드 ‘강산연’을 보유한 주식회사 씨케이에스와이(CKSY)가 새롭게 런칭한 스포츠 안전 브랜드다. ‘안전한 스포츠 환경 조성’을 핵심 가치로 삼고 있으며, 대표 제품 ‘클린핏 매트’를 시작으로 다양한 스포츠 현장에 최적화된 솔루션을 지속적으로 선보일 예정이라고 밝혔다.

