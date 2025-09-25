‘개그계의 대부’ 전유성, 건강 악화로 입원…“산소호흡기 착용 중”

개그맨 전유성. 사진 = 가족엔터테인먼트

개그맨 전유성의 건강이 급격히 악화된 것으로 전해졌다.

대한민국방송코미디언협회는 지난 24일 “평소 우리 코미디계 큰 어른이자 존경받는 전유성 선배님께서 현재 건강이 많이 위독한 상황”이라며 공식 입장을 밝혔다. 이어 “오랜 시간 후배들을 아끼고 사랑해 주며 한국 코미디 발전에 헌신해 온 전유성 선배님께 감사와 존경의 마음을 전하고자 한다”고 덧붙였다.

협회 측은 “바쁜 스케줄과 여러 사정으로 직접 병문안을 드리지 못하는 선후배 여러분들께서는 영상 편지를 보내주면 감사하겠다”며 “선배님과 추억이 담긴 후배들의 영상을 통해 전유성 선배님의 일생이 흐뭇하고 행복하셨으면 하는 바람으로 요청드리는 것이오니 부담 갖지 마시고 선배님께 인사를 나누고 싶은 분들만 참여해달라”고 전했다.

현재 전주의 한 종합병원에 입원 중인 전유성은 의식이 있는 것으로 전해졌다. 전유성 측은 25일 “(전유성의) 양쪽 폐에 기흉으로 공기가 차 있어 자가 호흡이 힘든 상태라 산소호흡기를 착용했다”고 전했다. 의료진은 예후에 따라 호전될 수도 있고, 악화할 수도 있다는 유보적인 진단을 내린 것으로 알려졌다.

전유성은 지난 6월에도 기흉 시술을 받은 바 있으며, 이후 건강이 다시 악화되어 입원 치료를 받고 있다.

한편 전유성은 1969년 데뷔해, 희극인이나 코미디언이라는 말을 사용하던 시대에 ‘개그맨’이라는 단어를 처음으로 사용한 인물로 알려져 있다.

