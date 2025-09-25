‘책 읽는 대한민국’ 첫 개최…독서는 여행, 북클럽은 동행

북멘토와 함께 책을 즐기는 독서문화 축제가 첫선을 보인다.

문화체육관광부는 한국출판문화산업진흥원과 함께 오는 26∼28일 서울 광진구 서울어린이대공원 포시즌 가든과 팔각당 전시실에서 독서는 여행, 북클럽은 동행을 주제로 2025 책 읽는 대한민국을 처음 개최한다고 25일 밝혔다.

이번 축제에서는 지난 4월부터 국민 1천여 명이 문화·예술, 스포츠 등 분야별 전문가(북멘토) 10명과 함께한 2025 책 읽는 대한민국 독서 모임의 활동 성과를 공유하고 강연과 전시·체험·공연 등을 통해 책 읽는 즐거움을 나눈다.

북멘토 10명이 북클럽 회원들과 국민을 직접 만나 책과 함께하는 삶의 여정을 이야기한다. 북멘토는 그동안 매월 참가자들에게 추천 도서를 포함한 소식지를 보내고 온·오프라인 강연과 온라인 대화방을 통해 회원들과 소통해 왔다. 26일 정호승 시인의 강연을 시작으로 28일까지 북멘토 10명을 모두 만날 수 있다. 현장에서도 참석 신청을 받는다.

지난 4월부터 활동해 온 북클럽 회원들의 독서 일지와 독서 사진을 중심으로 한 필사, 도서관과 서점 방문, 책 추천하기 등 다양한 독서 관련 기록을 한자리에 전시한다. 현장에서는 기존 북클럽에 아쉽게 참여하지 못한 국민들을 위해 ‘한 달 북클럽’ 참여자를 추가로 모집한다. 추첨으로 선정된 회원 100명은 10월 한 달 동안 독서 활동을 이어나가게 되며 우수 활동자 20명에게는 김민식 PD와 함께 11월 종로 문학 투어에 참여할 수 있는 기회를 준다.

포시즌 가든에서는 누구나 즐겁게 참여할 수 있는 독서 관련 체험 행사를 운영한다. 북클럽 회원들과 북멘토가 추천한 책 1000여권을 자유롭게 읽을 수 있는 야외 서재를 마련했으며 10개 부스에서는 관련 주제에 맞는 특색있는 체험행사를 진행한다. 웹툰·웹소설 분야 부스에서는 웹툰이나 웹소설의 한 부분을 완성해 보고, 게임·스토리텔링 분야 부스에서는 책 속에 나왔던 극한 상황 중 하나를 선택하는 게임에 참여하는 등 다양한 프로그램을 통해 책에 대한 관심을 넓힐 수 있는 기회를 제공한다.

공연과 북토크, 낭독회도 이어진다. ▲소설 속 음악이나 소설을 원작으로 한 영화 음악을 즐길 수 있는 숲 속 힐링 북 콘서트 ▲진주 작가의‘북토크 ▲서혜정 성우가 어린왕자를 낭독하는 한 권의 울림 등이 진행된다.

문체부 임성환 미디어정책국장은 “누구나 책을 부담 없이 접할 수 있도록 분야별 관심 주제를 바탕으로 한 ‘북클럽’ 프로그램을 기획하고 운영해 왔다. 이번 행사는 그간의 활동을 돌아보고 ‘북클럽’ 회원뿐 아니라 국민 누구나 책의 가치를 재발견하고, 책을 함께 읽는 즐거움을 느낄 수 있도록 준비했다.”라며 “문체부는 앞으로도 우리 사회에 책 읽는 분위기가 형성되고 일상에서 책을 가까이할 수 있도록 도서관, 서점, 출판사 등과 협력해 적극 지원해 나가겠다.”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

