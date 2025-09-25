카카오엔터 ‘베리즈’, K콘텐츠 팬덤 놀이터로 인기

카카오엔터테인먼트(대표 권기수, 장윤중)의 베리즈(Berriz)가 K팝 아티스트부터 드라마, 예능, 신인 배우 오디션 등 다양한 콘텐츠들의 커뮤니티를 열고, K컬처 팬덤들의 놀이터로 눈길을 끌고 있다. K팝 아티스트들의 일상 공유와 깜짝 라이브는 물론, 인기 드라마 속 주인공의 AI 페르소나와 이색 채팅, 팬들의 반응을 한눈에 정리하는 AI댓글리포트 등으로 색다른 재미를 전하고 있는 가운데, 음악 예능 콘텐츠와 신인 배우 오디션 등의 커뮤니티도 오픈하며 다양한 K콘텐츠 팬들에 ‘덕질’의 즐거움을 확산하고 있다.

베리즈는 25일 차세대 슈퍼 루키를 찾는 ‘카카오엔터테인먼트 액터스 오디션’ 팬 커뮤니티를 열고, 2차 합격자들의 ‘1호팬’을 모집하는 동시에 팬들이 직접 내 손으로 ‘차세대 K콘텐츠 루키’를 선택할 수 있는 기회도 마련한다. ‘카카오엔터테인먼트 액터스 오디션’은 카카오엔터테인먼트가 산하 매니지먼트 레이블 6개사와 함께하는 대규모 신인 배우 오디션이다. 베리즈에 마련된 팬 커뮤니티에는 2차 합격자 11명이 함께할 예정으로, 이들의 프로필과 그들의 다양한 연기를 담은 영상 콘텐츠, 이들의 어린 시절 사진 등이 공개된다. 특히 2차 합격 후 전문가들로부터 다양한 트레이닝을 받고 있는 이들의 생생한 현장 모습 등 2차 합격자 11명의 톡톡 튀는 매력을 엿볼 수 있는 비하인드 콘텐츠도 함께 공개될 예정.

오는 10월 2일부터 22일까지 베리즈에서 2차 합격자들의 프로필 이미지와 오디션 영상 등을 확인 후 ‘좋아요’를 누르고 댓글에 응원글을 남기면 된다. 팬들의 선택은 3차 오디션 심사위원들의 평가와 함께 일정 비율 점수로 반영되며, 이를 통해 10월말 최종 합격자가 선정된다. ‘될성 부른’ 미래의 글로벌 스타를 알아보고 일찌감치 ‘입덕’해, 내 손으로 직접 그의 데뷔부터 응원하며 함께하는 색다른 재미를 전할 예정. 또한, 글로벌 스타를 꿈꾸는 2차 합격자들 역시 데뷔 전부터 자신의 매력과 개성을 어필하며 팬들을 만나는 것은 물론, 팬들의 반응을 직접 확인하며 한층 성장할 수 있는 의미있는 기회가 될 전망이다.

또한, 지난 23일 첫 방송한 음악 오디션 SBS ‘우리들의 발라드’ 커뮤니티도 팬들의 호응을 얻고 있다. '우리들의 발라드'는 우리 기억 속 매 순간마다 함께 했던 인생 발라드를 공유하고 그 시절 나의 노래였던 발라드를 새롭게 불러줄 2025년의 새로운 목소리를 찾는 음악 오디션 프로그램. 감성을 울리는 참가자들의 다채로운 무대와 정재형, 차태현, 박경림, 정승환 등 ‘탑백귀’ 심사위원들의 맛깔나는 케미스트리가 주목받으며 방송 첫날부터 폭발적인 반응을 얻었다.

방송 직후 베리즈에는 그 시절 자신의 추억과 향수를 공유하거나, 참가자들을 향한 응원, 심사위원들의 취향 분석 등 다양한 팬들의 반응이 쏟아지며, 콘텐츠의 재미를 배가시키고 있다. 베리즈에서 서로 다양한 의견을 주고받으며 활발하게 소통하고 교감하면서 콘텐츠를 한층 풍성하게 즐기고 있는 것. 실제로 커뮤니티에는 "가슴 뛰는 레전드 곡을 다시 듣게 되다니 촉촉한 가을 날씨와 딱" "음악과 함께 나만의 추억이 떠올랐다" "올 가을 플레이리스트는 '우리들의 발라드'” "베리즈 팬들은 어떤 곡이 가장 인상깊었나요?" "우승자 이미 찜했다"며 다양한 반응을 쏟아내 눈길을 끌었다.

카카오엔터테인먼트는 "베리즈는 모든 K컬처를 사랑하는 글로벌 팬들이 함께 소통하는 놀이 공간으로, 더욱 풍성한 즐거움, 입체적인 팬 경험을 누릴 수 있도록 다양한 시도를 이어갈 예정”이라고 전했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

