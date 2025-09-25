동아방송예술대학교, 김상교 총장 창작 뮤지컬 ‘레드북’ 응원

뮤지컬 레드북 ‘레드북’ 이미지. 제공=㈜아떼오드

동아방송예술대학교(총장 김상교)는 공연예술학부 뮤지컬과 송은도 교수가 교원 창업한 ㈜아떼오드 제작의 창작 뮤지컬 ‘레드북’ 공연장을 찾아 응원했다고 25일 밝혔다.

뮤지컬 ‘뮤지컬’은 19세기 영국 빅토리아 시대를 배경으로, 시대의 편견을 넘어 서로를 통해 ‘제1의 나’를 찾아가는 사람들의 이야기를 구성한 작품으로 창작뮤지컬의 우수성을 인정받아 ‘제6회 한국뮤지컬어워즈’에서 4관왕(작품상, 연출상, 음악상, 여우주연상)을 달성하며 관객들에게도 큰 사랑을 받는 작품이다.

배우 단체 사진 이미지. 제공 = ㈜아떼오드

이번 공연에서 송은도 교수는 예술감독으로 참여해 작품의 완성도를 높였으며, 조안무에 이종찬, 로렐라이 역에 지현준 동문을 비롯해, 메리 역의 서은지, 김혜미, 앙상블에 김성현, 한창훈 졸업생과 재학생 윤다연이 무대에 합류했다.

교수와 졸업생, 재학생이 하나의 현장에서 만나 함께 무대 작품에 참여하는 이번 사례는 동아방송예술대학교가 지향하는 실무 중심 교육과 현장의 연결을 나타낸 모범적 교육 모델로 평가된다.

김상교 총장은 “뮤지컬 ‘레드북’은 우리 대학만의 독창적 교육성과를 보여주는 뜻깊은 무대”라며 “교수와 동문, 재학생이 함께 만들어가는 이번 무대를 진심으로 격려하며, 뮤지컬 레드북의 성공을 뜨겁게 응원한다”라고 전했다.

동아방송예술대학교는 앞으로도 문화예술계와 긴밀한 협력을 강화하고, 학생들이 졸업 이후에도 방송·예술 현장에서 성장하며, 활약할 수 있도록 지원을 이어갈 계획이다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]