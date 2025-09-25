김다현 히트곡 ‘하트뿅’ 보드게임으로…“더 많이 하트 나누길”

가수 김다현의 히트곡 ‘하트뿅’이 보드게임으로 만들어졌다.

지난 24일 ‘2025 천안 흥타령 춤축제’ 보드아리아 협동조합 체험 부스존에서 첫 공개된 ‘하트뿅 보드게임’은 2~6명이 참여해 다양한 하트 모양, 같은 색상을 찾아 하트벨을 누르는 방식으로 단순하면서도 순발력과 집중력을 기를 수 있는 게임이다.

이날 부스를 찾은 시민들은 게임을 통해 자연스럽게 몰입하며 즐거움을 느끼는 동시에 교육적 효과도 체험할 수 있다는 데 관심을 보였다. 현장에서 공개된 ‘하트뿅 보드게임’은 유치부와 어린이부로 나뉘어 진행되었으며, 보드아리아 협동조합 이도윤 이사장이 직접 게임 설명과 진행을 맡아 호응을 얻었다.

보드게임은 최근 교육 현장에서 수학체험전과 융합교육 도구로도 활용되고 있다. 단순한 오락을 넘어 인지능력 개발, 사회성 증진, 정서 안정 등 긍정적인 효과가 검증되면서 유아부터 청소년, 성인과 시니어, 특히 시각장애인을 포함한 남녀노소 누구나 함께 즐길 수 있는 가족 오락문화로 자리매김하고 있다.

김다현의 소속사 관계자는 “4년 전 발표한 노래 ‘하트뿅’이 단순히 듣고 흥얼거리는 곡에 그치지 않고 남녀노소 누구나 좋아하는 긍정적 에너지로 인기를 얻었다”며 “노래 속에 하트의 의미를 보드게임에 담은 사랑의 하트게임으로 체험하고 소통하는 매개체로 재발전하게 되어 의미가 크다”고 밝혔다.

게임에 참여한 이나윤 어린이(7세)는 “게임도 재미있지만 마지막에 벨을 누르고 들려오는 ‘하트뿅’ 소리가 너무 웃기고 즐거워서 계속 하고 싶다”며 소감을 밝혔다.

가을 축제와 행사 초청으로 바쁜 일정을 보내고 있는 김다현은 “제 노래 ‘하트뿅’의 노래와 춤이 어린이들에게 특히 인기가 많은데 ‘하트뿅 보드게임’으로 예쁘고 귀엽게 재탄생되어 매우 기쁘다”며 “많은 사람들이 더 많은 하트를 나누고 즐겁고 행복했으면 좋겠다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]