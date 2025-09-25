‘컴백’ 우즈, 플로 ‘아티스트 언박싱’ 출격…직접 전하는 음악 세계

2년 만에 돌아온 대세 아티스트 우즈(WOODZ)가 음악 플랫폼 플로(FLO)의 ‘아티스트 언박싱’에서 전역 후 첫 신보 소개에 나선다.

드림어스컴퍼니의 음악 플랫폼 플로는 25일, 아티스트 집중 탐구형 콘텐츠 ‘아티스트 언박싱’ 우즈 편을 공개한다. ‘아티스트 언박싱’은 아티스트가 직접 자신의 음악을 소개하고, 수록곡의 매력을 하나씩 ‘언박싱’해 나가는 플로만의 독자적인 콘텐츠다.

역주행의 아이콘으로 떠오른 우즈는 전역 후 첫 디지털 싱글 ‘I’ll Never Love Again’을 24일 발매하고, 플로 ‘아티스트 언박싱’을 통해 신곡을 소개한다. 우즈는 타이틀곡을 비롯해 지난 7월 비주얼라이저 영상으로 먼저 선보인 ‘Smashing Concrete’ 두 곡에 담긴 메시지를 직접 풀어낸다.

특히 우즈는 플로 ‘아티스트 언박싱’을 통해 타이틀곡 ‘I’ll Never Love Again’을 들으면 가장 좋을 시간, 앨범을 들으면서 놓치지 말아야 할 디테일 등 팬들을 위한 감상법도 함께 전한다. 플로는 여기에 우즈의 친필 메시지와 사인이 담긴 스페셜 무빙 폴라로이드를 공개해 특별함을 더한다. 우즈의 ‘아티스트 언박싱’은 오늘(25일) 오후 6시부터 플로 앱 내 팝업과 배너에서 확인할 수 있다.

플로의 독자적인 콘텐츠 ‘아티스트 언박싱’은 지금까지 루시(LUCY), 킥플립(KickFlip), 프로미스나인(fromis_9), 앳하트(AtHeart), 웬디(WENDY) 등 다양한 아티스트의 참여로 꾸준히 호응을 얻고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

