‘10월 22일 컴백’ 이창섭, 연말연시 두 번째 전국투어

가수 이창섭이 연말연시 두 번째 전국투어로 팬들을 찾는다.

이창섭은 오는 11월부터 서울을 시작으로 인천, 대전, 광주, 대구, 부산, 수원까지 7개 지역을 순회하는 2025-2026 솔로 콘서트 투어 ‘EndAnd’(엔드 앤드)를 개최한다.

‘EndAnd’는 이창섭이 오는 10월 22일 두 번째 미니앨범 ‘이별, 이-별’ 발매 후 선보이는 대규모 전국투어다. 앞서 국내 6개 지역과 대만, 마닐라, 방콕을 도는 2024-2025 솔로 투어 ‘The Wayfarer’(더 웨이페러)를 성황리에 마친 이창섭은 이번 연말연시에도 단독 공연으로 쉼 없는 열일 행보를 이어간다. 미니 2집 신곡은 물론 다양한 히트곡까지 아우를 ‘라이브 강자’ 이창섭의 웰메이드 무대가 기다려진다.

지난 24일 공식 SNS를 통해 공개된 투어 포스터에 따르면 이창섭은 11월 7일부터 9일 서울 장충체육관, 11월 29일과 30일 인천 송도컨벤시아, 12월 6일과 7일 대전컨벤션센터 제2전시장, 12월 13일과 14일 광주여대 유니버시아드 체육관, 내년 1월 3일과 4일 대구 엑스코 5층 컨벤션홀, 1월 17일과 18일 부산 벡스코 오디토리움, 1월 24일과 25일 수원컨벤션센터 전시홀에서 ‘EndAnd’ 콘서트를 개최하며 3개월간의 대장정을 이어간다.

이와 함께 ‘EndAnd’의 서울 공연 포스터도 베일을 벗었다. 따스한 오렌지빛과 함께 가을 무드를 물씬 풍긴 이창섭은 레드빛 배경에선 치명적인 아우라로 극과 극의 반전 매력을 발산했다. 또한 “모든 끝은, 또 다른 장면의 시작이었다”라는 문구는 투어명 ‘EndAnd’의 의미를 함축적으로 전하며 공연 레퍼토리를 향한 궁금증을 자극한다.

특히 서울 공연 중 11월 7일과 8일은 지정석으로, 9일에는 스탠딩석으로 진행되는 만큼 어떤 구성의 무대로 또 한 번 공연장을 찾은 팬들을 놀라게 할지 관심이 집중된다.

한편, 이창섭은 오는 10월 22일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 솔로 미니 2집 ‘이별, 이-별’을 발매하고 올가을 가요계에 정식 컴백한다.

이창섭의 전국투어 ‘EndAnd’의 포문을 여는 서울 콘서트는 오는 11월 7일 오후 7시 30분, 8일 오후 6시, 9일 오후 5시에 장충체육관에서 개막한다. 이에 대한 티켓은 온라인 예매처 NOL 티켓에서 9월 30일 오후 6시와 7시 지정석과 스탠딩석 선예매, 10월 1일 오후 6시와 7시 지정석과 스탠딩석 일반 예매가 각각 오픈된다.

