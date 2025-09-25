베이비몬스터, 미니 2집 ‘WE GO UP’ 비주얼 최초 공개

베이비몬스터가 미니 2집 [WE GO UP]의 비주얼을 최초 공개하며 글로벌 팬들의 기대감을 끌어올렸다.

YG엔터테인먼트는 25일 공식 SNS에 '[WE GO UP] VISUAL PHOTO'를 게재했다. 한층 업그레이드된 베이비몬스터의 비주얼과 저마다의 개성 속 독보적인 아우라가 강한 임팩트를 남기는 이미지다.

오묘한 애쉬톤부터 핑크, 레드 브릿지 등 다채로운 헤어 컬러와 볼드한 액세서리를 활용한 과감한 스타일링이 단연 압권이다. 멤버들은 흡인력 넘치는 눈빛과 포토제닉한 포즈, 당찬 자신감이 깃든 자태로 보는 이들의 시선을 단박에 잡아끌며 더욱 짙어진 카리스마를 엿보게 했다.

특히 지난 7월 발표한 디지털 싱글 'HOT SAUCE'에서 보여줬던 발랄한 모습과는 또 다른 시크하고 세련된 분위기가 돋보인다. 매번 변화무쌍한 매력을 펼쳐내며 한계 없는 소화력을 입증해 온 이들인 만큼 이번 컴백을 통해서는 어떠한 변신으로 팬들의 마음을 사로잡을지 관심이 쏠린다.

아울러 전날 공개된 'MOOD CLIP (Day ver.)' 영상은 묘한 긴장감을 안겼던 Night ver.과는 사뭇 달라 인상적이다. 다이내믹한 일렉기타 사운드와 함께 고층 빌딩, 분주한 거리 등 도시 전경을 뒤덮은 베이비몬스터의 존재감이 압도감을 자아내 이들이 새롭게 보여줄 콘셉트에 대한 궁금증을 높였다.

베이비몬스터의 미니 2집 [WE GO UP]은 10월 10일 오후 1시 발매된다. 동명의 타이틀곡 'WE GO UP'은 강렬한 에너지의 힙합 기반 곡으로, 더 높은 곳으로 비상하겠다는 포부를 담았다. 여기에 타이틀곡 후보였던 'PSYCHO', 힙합 감성을 더한 슬로우곡 'SUPA DUPA LUV', 컨트리 댄스곡 'WILD'까지 4개의 신곡이 수록됐다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]