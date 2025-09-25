하츠투하츠, 포켓몬 콜라보 눈길…신곡 ‘Pretty Please’ 공개

하츠투하츠(Hearts2Hearts, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 신곡 ‘Pretty Please’(프리티 플리즈)의 음원과 뮤직비디오를 선보여 화제다.

하츠투하츠는 지난 24일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 첫 미니앨범 ‘FOCUS’(포커스)의 수록곡 ‘Pretty Please’ 음원을 공개하고, 유튜브 SMTOWN 채널 등에서 뮤직비디오도 동시 릴리즈해 뜨거운 반응을 얻고 있다.

특히 하츠투하츠는 ‘Pretty Please’로 포켓몬스터(이하 포켓몬) 신작 게임 ‘Pokémon LEGENDS Z-A’(포켓몬 레전즈 제트에이)와 컬래버한 뮤직비디오를 릴리즈, 계단에 그려진 치코리타, 뚜꾸리, 리아코 그림, 지우의 가방에 달린 플라엣테 키링, 예온이 창문에 입김을 불자 서서히 나타나는 피카츄 손그림, 유하의 눈길을 끈 벽에 내리쬐는 햇살 속 치코리타의 빛, 멤버들이 테니스 코트 위에 모여 앉아 색색의 분필로 그린 비비용의 날개, 하늘에 떠있는 몬스터볼 모양의 구름과 폭죽 등 다채로운 포켓몬 요소를 따뜻한 분위기의 뮤직비디오에 자연스럽게 녹여내 시선을 사로잡는 중이다.

또한 추후 오픈될 ‘Pokémon LEGENDS Z-A’ 광고에 ‘Pretty Please’ 뮤직비디오가 사용되는 타이업까지 진행할 예정이며, 하츠투하츠는 오는 26일 KBS2 ‘뮤직뱅크’, 27일 MBC ‘쇼! 음악중심’, 28일 SBS ‘인기가요’ 등 이번 주 음악방송에서 ‘Pretty Please’ 무대도 펼쳐 새 앨범을 향한 글로벌 팬들의 높은 관심을 더욱 끌어올릴 것으로 보인다.

‘Pretty Please’는 무그 신스 베이스와 타이트한 리듬이 특징인 뉴잭스윙 스타일의 댄스 곡으로, 곡 전반의 신스 리드가 향수를 자극하고 감성적인 보컬과 개성 있는 랩의 전환이 색다른 무드를 자아내며, 함께 떠나는 여정 속 존재만으로도 서로의 기쁨이 되어주는 순간의 설렘과 소중함을 담은 가사가 인상적이다.

한편, 하츠투하츠 첫 미니앨범 ’FOCUS’는 10월 20일 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

