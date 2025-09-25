SBS, 평일드 부활…장기용·안은진 ‘키스는 괜히 해서’ 11월 방송

배우 장기용과 안은진이 SBS 평일드라마 첫 주자로 나선다.

SBS 새 수목드라마 ‘키스는 괜히 해서!’는 생계를 위해 애엄마로 위장취업한 싱글녀와 그녀를 사랑하게 된 팀장님의 속앓이 로맨스이다. 2025년 가장 핫한 두 배우 장기용(공지혁 역)과 안은진(고다림 역)이 남녀 주인공으로 출연을 확정, 도파민 폭발 설렘 로맨스 호흡을 선보일 전망이다. ‘키스는 괜히 해서!’는 2025년 신설되는 SBS 평일드라마의 첫 주자로 오는 11월 12일부터 수, 목요일 밤 9시 방송된다.

현재 수, 목요일 밤에는 각 채널에서 다양한 예능 및 시사 교양 프로그램이 전파를 타고 있다. 이에 많은 시청자들이 스토리에 몰입하고, 등장 캐릭터에 자신의 감정을 이입하여 볼 수 있는 드라마에 대한 갈증을 느끼고 있다. 특히 무겁지 않고 가볍게, 편안하고 유쾌하게, 두근두근 설레며 시청할 수 있는 로맨틱 코미디 장르의 편성이다.

‘키스는 괜히 해서!’는 ‘천원짜리 변호사’ 김재현 감독, ‘쌍갑포차’와 ‘지금부터, 쇼타임!’ 하윤아 작가와 태경민 작가가 의기투합한 작품이다. 장기용, 안은진의, 믿고 보는 제작진의 만남으로 리듬감 넘치는 로맨틱 코미디의 탄생을 기대케 한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]