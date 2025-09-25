스트레이 키즈 ‘카르마’, 美 음반시장도 1위…힘찬 ‘세레머니’

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 정규 4집 'KARMA'(카르마)로 단일 앨범 기준 2025년 미국 내 연간 누적 음반 판매량 1위를 기록하고 있다.

음악 및 엔터테인먼트 데이터 집계 매체 루미네이트(Luminate)에 따르면, 스트레이 키즈가 8월 22일 발매한 네 번째 정규 앨범 'KARMA'는 1월 3일부터 9월 18일까지 집계 기준 미국에서만 총 39만 2899장의 판매고를 올리며 2025년 누적 피지컬 앨범 판매량 1위를 달리고 있다.

최근 그간 발매한 피지컬 및 디지털 앨범 유닛 판매량이 2025년 단일 연도 기준 K팝 아티스트 최초 100만 장을 돌파하면서 2년 연속 미국 내 음반 판매량 100만 장을 넘긴 스트레이 키즈가 세계에서 가장 큰 음악 시장인 미국에서 각종 호성적을 거두며 막강한 인기를 구가하고 있다.

앞서 스트레이 키즈는 신보 'KARMA'로 미국 내 첫 주 판매량 자체 기록을 갈아치우며 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 1위에 직행했다. 그룹 통산 일곱 번째 1위 기록으로써 '빌보드 200' 70년 역사를 통틀어 해당 차트 1위로 데뷔한 이래 일곱 개 작품을 연속으로 1위에 진입시킨 전 세계 최초의 아티스트가 됐다.

이들은 '빌보드 200' 차트에서 3주 연속 톱 10에 이름을 올렸고 23일 발표된 최신 빌보드 차트에서도 '빌보드 200' 12위, '월드 앨범' 1위, '톱 앨범 세일즈' 4위, '톱 커런트 앨범 세일즈' 4위, '월드 디지털 송 세일즈' 4위 등에 오르며 롱런 인기를 누리고 있다.

또한 스트레이 키즈는 'KARMA'로 프랑스음반협회(SNEP)로부터 골드 인증을 획득했다. 프랑스음반협회는 앨범 판매량 5만 유닛 이상을 기록할 경우 골드 인증을 부여하고 있는데 스트레이 키즈는 '★★★★★ (5-STAR)'(파이브스타), '樂-STAR'(락스타), 'ATE'(에이트) , SKZHOP HIPTAPE(스키즈합 힙테이프) '合 (HOP)'(합 (합))에 이어 통산 다섯 번째 골드 인증을 보유하게 됐다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]