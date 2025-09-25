장충고 투수 문서준, MLB 토론토와 150만 달러 계약… “실패 두려워하지 않겠다”

장충고 우완 투수 문서준이 미국 무대로 향한다.
미국 메이저리그(MLB) 토론토 구단과 에이전트 리코스포츠에이전시는 25일 문서준의 토론토 입단을 알렸다. 문서준은 현지시간으로 지난 24일 계약금 150만달러(약 21억원)에 정식 계약을 체결했다. 토론토 홈 구장인 로저스 센터에서 공식 입단 절차를 마쳤다.
문서준은 196cm의 장신에서 뿜어내는 최고 시속 155km의 포심 패스트볼을 비롯해 투심, 슬라이더, 커브, 체인지업 등 다양한 구종을 갖춘 정통파 우완 투수다.
토론토 구단 앤드류 티니쉬 국제스카우팅 겸 야구운영팀 부사장은 “문서준은 MLB 선발 투수로 성장하기에 적합한 신체 조건과 다양한 변화구를 갖춘 유망주”라며 “구단은 최적의 성장 환경을 제공할 것이다. 꾸준한 노력을 통해 한국과 전 세계 팬들에게 인정받는 투수로 자리매김하길 기대한다”고 전했다.
문서준은 “어릴 때부터 꿈꿔왔던 MLB 무대에 토론토라는 최고의 구단에서 도전할 수 있어 영광”이라며 “실패를 두려워하지 않고 한 단계씩 성장해 나가겠다. 저를 믿고 지지해 주신 가족과 지도자분들께 진심으로 감사드린다”고 소감을 밝혔다.
김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com
