‘압구정 날라리’ 이준호, ‘부도 위기’ 태풍상사 입성

초짜 사장으로 컴백한 이준호와, 그를 도와 IMF 위기를 돌파할 김민하의 고군분투가 ‘태풍상사’를 통해 펼쳐진다.

tvN 새 토일드라마 ‘태풍상사’는 1997년 IMF, 직원도, 돈도, 팔 것도 없는 무역회사의 사장이 되어버린 초보 상사맨 ‘강태풍’의 고군분투 성장기를 그린다. 첫 방송까지 약 2주 남짓 남기고 모두의 관심이 주목되고 있는 가운데, 초짜 사장 강태풍(이준호)과 에이스 경리 오미선(김민하)의 고군분투가 유쾌하게 담긴 종합 예고 영상이 공개돼 본방송에 대한 기대감을 끌어올리고 있다.

공개된 영상 속엔 명품 실크 셔츠와 화려한 브릿지 헤어로 압구정을 누비던, 이른바 ‘압구정 날라리’ 시절의 강태풍 모습이 포착되어 있다. 자유분방하고 자신감 넘치던 청춘이었지만, 하루아침에 몰아닥친 IMF라는 폭풍은 그의 인생을 송두리째 바꿔놓는다. 아버지의 회사 태풍상사는 부도 위기에 처해있고 그와 그의 가족들은 길바닥에 나앉게 된 것. ‘솔리드’ 풍 패션을 즐기던 “사장님 아드님” 강태풍이 단정한 스타일로 변신해 태풍상사에 발을 내딛게 된 이유다.

이제 무역상사의 초짜 사장으로 부도 위기에 놓인 태풍상사를 지켜내야 하는 막중한 책임과 마주하게 된 강태풍. 몰아치는 현실 속에서 물건을 팔기 위해 이리저리 분투하는 그의 곁에는 냉철한 논리로 회사를 지탱하는 에이스 경리 오미선(김민하), 툴툴대면서도 영업 최전선에 서는 영업부 과장 고마진(이창훈), 개국공신 커리어우먼다운 노련함을 지닌 총무부 차장 차선택(김재화), 경험의 무게로 회사를 바라보는 경영부 이사 구명관(김송일), 그리고 X세대 특유의 패기를 앞세운 물류부 대리 배송중(이상진)이 함께한다. 각기 다른 개성을 지닌 이들이 하나로 모여 함께 헤쳐 나가는 ‘원팀’의 진짜 힘을 보여준다.

특히 영상 속에는 포기를 모르는 초짜 사장 강태풍의 집념이 담겼다. 몸소 불 위를 걸으며 “보여주고 싶잖아요. 우리의 안목을, 우리의 물건을”이라 외치는 장면은 ‘행동파 사장’의 진면모를 드러내며 짜릿한 긴장감을 선사한다. 동시에 “일 좀 배우고 싶어요, 나 좀 도와주세요”라며 오미선에게 진심 어린 도움을 청하는 순간, 초보 사장의 인간적인 면모가 드러난다. 미수가 무엇인지도 모르는 서툰 초짜지만 “저 뭐든지 할 거예요. 회사를 위해서”라는 마음 가짐과 에이스 경리 오미선의 든든한 지원을 바탕으로 위기를 헤쳐나가며 성장해갈 강태풍의 포기를 모르는 여정에 기대를 모은다.

대한민국을 강타한 위기로 인해 세상이 끝난 것만 같았던 시기에도 자신의 자리를 지키며 삶을 멈추지 않았던 보통 사람들의 가슴 뜨거운 생존기를 통해 오늘날 힘든 순간을 지나고 있는 누군가에게 따뜻한 위로와 용기를 선사할 tvN 새 토일드라마 ‘태풍상사’는 인기리에 방영중인 ‘폭군의 셰프’ 후속으로 오는 10월 11일 토요일 밤 9시 10분에 첫 방송된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

